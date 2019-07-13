Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Российская группа "Сплин" выступила на Atlas Weekend 2019: как это было

Состоялся четвертый день фестиваля Atlas Weekend 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:41
Группа "Сплин" выступила на Atlas Weekend 2019
Группа "Сплин" выступила на Atlas Weekend 2019
Фото: instagram.com/nazar_kornylo

12 июля состоялся четвертый день столичного музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019, хедлайнером которого стала культовая российская группа "Сплин". Музыканты исполнили свои главные хиты: "Выхода нет", "Мое сердце остановилось", "Романс" и другие.

Смотрите видео о том, как Atlas Weekend готовился встречать гостей:

Киевская публика встретила коллектив бурными овациями и пением в унисон, кажется, легендарные строки "Скоро рассвет, выхода нет", "И лампа не горит, и врут календари" все мы знаем наизусть. Счастливые поклонники опубликовали многочисленные фото и видео выступления "Сплин" на Atlas Weekend 2019 на своих страницах в Instagram и поделились незабываемыми впечатлениями.

"Мы будем счастливы теперь и навсегда", – пишут они.

INSTAGRAM (@elkeewe) on

INSTAGRAM (@juliazavadska) on

INSTAGRAM (@lilya518) on

INSTAGRAM (@katrincurly28) on

INSTAGRAM (@keri_1_) on

INSTAGRAM (@markushakramarenko) on

INSTAGRAM (@anton562242) on

Кроме долгожданных хедлайнеров на сцене фестиваля также выступили неповторимые Télépopmusik, "Ляпис-98", UNCLE, PAN FEOFAN, "Скрябин" & Юркеш, LAUD, Сергей Бабкин, Арсен Мирзоян и другие. Стоит отметить, что всего в четвертый день Atlas Weekend 2019 действовали 11 сцен.

Отметим, масштабный фестиваль Atlas Weekend 2019 проходит в Киеве с 9 по 14 июля.

Ранее мы также рассказали, кто будет выступать на Atlas Weekend сегодня, 13 июля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Atlas Weekend 2019: кто выступит 14 июля, расписание и цена билетов Главное за неделю: в Украине стартовали грандиозные ОМКФ и Atlas Weekend A$AP Ferg выступит на Atlas Weekend 2019: лучшие песни рэпера Atlas Weekend 2019: лучшие выступления третьего дня фестиваля
сплин Atlas Weekend Atlas Weekend 2019
Реклама

Новости партнеров

Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в июле
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в июле
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов
Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 13 июля: все знаки зодиака

Вчера, 17:51Food

Кому нужно есть ежевику: польза и вред ягоды

Вчера, 16:00Food

Как приготовить кабачковый торт с зеленью и чесноком

Вчера, 10:19Fun

Петра и Павла 2019: подборка красивых открыток и картинок

Вчера, 09:43Шоу-бизнес

Появились жуткие детали избиения Хайден Панеттьери

Вчера, 09:39Events

Праздник Петра и Павла 2019: что нельзя делать

Вчера, 09:23Fun

12 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 08:01Events

Лучшие поздравления с днем Петра и Павла открытки, стихи и смс

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 12 июля: все знаки зодиака

11 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

11 июляFun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

11 июляFun

Любители поесть: 15 смешных фото котов с едой

11 июляTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

11 июляПсихология

Гороскоп на 11 июля: все знаки зодиака

10 июляШоу-бизнес

Меган Маркл в повседневном наряде запечатлели с сыном Арчи: редкие кадры

10 июляFun

Петра и Павла 2019: приметы и обычаи праздника

Новости партнеров

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Без химии: 10 народных средств от комаров
Без химии: 10 народных средств от комаров
Экс- жена Григорьева-Апполонова рассказала, как бросила артиста
Экс- жена Григорьева-Апполонова рассказала, как бросила артиста
Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
Дочь Любови Толкалиной: «Мама Никиту очень любит»
Дочь Любови Толкалиной: «Мама Никиту очень любит»
Первый канал заставят извиниться за скандальный эфир Малышевой
Первый канал заставят извиниться за скандальный эфир Малышевой
Просто находка: пирог за 6 минут в микроволновке
Просто находка: пирог за 6 минут в микроволновке
Азиатские голубцы - из пекинской капусты
Азиатские голубцы - из пекинской капусты
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь