Российская группа "Сплин" выступила на Atlas Weekend 2019: как это было
Состоялся четвертый день фестиваля Atlas Weekend 2019
12 июля состоялся четвертый день столичного музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019, хедлайнером которого стала культовая российская группа "Сплин". Музыканты исполнили свои главные хиты: "Выхода нет", "Мое сердце остановилось", "Романс" и другие.
Смотрите видео о том, как Atlas Weekend готовился встречать гостей:
Киевская публика встретила коллектив бурными овациями и пением в унисон, кажется, легендарные строки "Скоро рассвет, выхода нет", "И лампа не горит, и врут календари" все мы знаем наизусть. Счастливые поклонники опубликовали многочисленные фото и видео выступления "Сплин" на Atlas Weekend 2019 на своих страницах в Instagram и поделились незабываемыми впечатлениями.
"Мы будем счастливы теперь и навсегда", – пишут они.
Кроме долгожданных хедлайнеров на сцене фестиваля также выступили неповторимые Télépopmusik, "Ляпис-98", UNCLE, PAN FEOFAN, "Скрябин" & Юркеш, LAUD, Сергей Бабкин, Арсен Мирзоян и другие. Стоит отметить, что всего в четвертый день Atlas Weekend 2019 действовали 11 сцен.
Отметим, масштабный фестиваль Atlas Weekend 2019 проходит в Киеве с 9 по 14 июля.
Ранее мы также рассказали, кто будет выступать на Atlas Weekend сегодня, 13 июля.
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