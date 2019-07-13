Российская группа "Сплин" выступила на Atlas Weekend 2019: как это было

Состоялся четвертый день фестиваля Atlas Weekend 2019

Группа "Сплин" выступила на Atlas Weekend 2019 Фото: instagram.com/nazar_kornylo

12 июля состоялся четвертый день столичного музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019, хедлайнером которого стала культовая российская группа "Сплин". Музыканты исполнили свои главные хиты: "Выхода нет", "Мое сердце остановилось", "Романс" и другие.

Смотрите видео о том, как Atlas Weekend готовился встречать гостей:

Киевская публика встретила коллектив бурными овациями и пением в унисон, кажется, легендарные строки "Скоро рассвет, выхода нет", "И лампа не горит, и врут календари" все мы знаем наизусть. Счастливые поклонники опубликовали многочисленные фото и видео выступления "Сплин" на Atlas Weekend 2019 на своих страницах в Instagram и поделились незабываемыми впечатлениями.

"Мы будем счастливы теперь и навсегда", – пишут они.

Jul 12, 2019 at 3:20pm PDT INSTAGRAM (@elkeewe) on

Jul 12, 2019 at 3:59pm PDT INSTAGRAM (@juliazavadska) on

Jul 13, 2019 at 2:30am PDT INSTAGRAM (@lilya518) on

Jul 13, 2019 at 2:24am PDT INSTAGRAM (@katrincurly28) on

Jul 13, 2019 at 2:22am PDT INSTAGRAM (@keri_1_) on

Jul 13, 2019 at 1:47am PDT INSTAGRAM (@markushakramarenko) on

Jul 13, 2019 at 1:42am PDT INSTAGRAM (@anton562242) on

Кроме долгожданных хедлайнеров на сцене фестиваля также выступили неповторимые Télépopmusik, "Ляпис-98", UNCLE, PAN FEOFAN, "Скрябин" & Юркеш, LAUD, Сергей Бабкин, Арсен Мирзоян и другие. Стоит отметить, что всего в четвертый день Atlas Weekend 2019 действовали 11 сцен.

Отметим, масштабный фестиваль Atlas Weekend 2019 проходит в Киеве с 9 по 14 июля.

Ранее мы также рассказали, кто будет выступать на Atlas Weekend сегодня, 13 июля.

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