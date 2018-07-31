Россомаха стал лучшим супергероем в кино

Журнал Rolling Stone рейтинг ТОП-25 супергероев в кино

Россомаха. Фото: spletnik.ru

Американский журнал Rolling Stone любит радовать различными рейтингами. Недавно издание опубликовало рейтинг ТОП-25 супергероев в кино, места в котором делят персонажи из вселенных DC, Marvel и множества других.

Отметим, что некоторых супергероев в разное время играли разные актеры, но составители списка включали одного, который им показался лучшим. Например, из нескольких актеров, игравших Супермена, выбрали только Кристофера Рива.

"В рейтинг вошли 50 величайших героев в плащах, а также борющихся с преступностью простых парней, участников "Лиги справедливости", Мстителей и не входящих в их число людей в трико, супергероев из вселенной Marvel и вне ее – все звезды, украшающие собой широкие экраны" – комментирует Rolling Stone

Первое место в этом списке принадлежит Россомахе. На второй строчке разместился Супермен, а на третьем месте – Бэтмен.

ТОП-25 супергероев всех времен:

25. Ворон

24. Судья Дредд (в исполнении Карла Урбана)

23. Нео ("Матрица")

22. Блэйд

21. Тор

20. Профессор Х (в исполнении Патрика Стюарта)

19. Виолетта Парр ("Суперсемейка")

18. Грут ("Стражи Галактики")

17. Валькирия ("Тор")

16. Черная вдова ("Мстители")

15. Скотт Пилигрим

14. Дэдпул

13. Хэллбой

12. Rocketeer

11. Капитан Америка

10. Человек паук (в исполнении Тома Холанда)

9. Железный человек

8. Хелен Парр (Эластика из "Суперсемейки")

7. Человек тьмы

6. Черная пантера

5. Чудо-женщина

4. Дэвид Дан (главный герой фильма "Неуязвимый")

3. Бэтмен (в исполнении Майкла Китона)

2. Супермен (в исполнении Кристофера Рива)

1. Росомаха

Напомним, критики The Hollywood Reporter оценили все фильмы Marvel и даже составили собственный рейтинг от худшего к лучшему.