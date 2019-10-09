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"Рождественская песня": Райан Рейнольдс и Уилл Фаррелл могут получить главные роли

Новый проект – экранизация повести британского писателя Чарльза Диккенса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Фото: instagram.com/vancityreynolds

Известные актеры Уилл Фаррелл и Райан Рейнольдс снимутся в новой экранизации повести британского писателя Чарльза Диккенса. Права на мюзикл по мотивам произведения Чарльза Диккенса "Рождественская песня", в которой также сыграет и Том Харди, приобрела компания Apple.

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Представители компании ведут переговоры с Уиллом Фарреллом и Райаном Рейнольдсом. Актерам предложено главные роли в музыкальном переосмыслении произведения Диккенса. Также Фаррелл и Рейнольдс выступят продюсерами экранизации.

Режиссерами и сценаристами фильма стали Шон Андерс и Джон Моррис, которые раньше работали над картиной "Здравствуй, папа, Новый год!".

Само произведение Чарльза Диккенса рассказывает историю скряги Эбенизера Скруджа, которого посещают призраки Рождественские духи: прошлого, настоящего и будущего. Эта встреча заставляет Эбнизера задуматься о своем отношении к себе и окружающим.

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Отметим, что сказка адаптировалась много раз в различных вариациях: от более буквального до свободного (версия Билла Мюррея), с использованием устройств от кукольных (The Muppet Christmas Carol) до захвата движений (Джим Керри в версии Роберта Земекиса).

Подробностей о сюжете новой экранизации, датах съемок и дате выхода пока нет.

Напомним, ранее Netflix опубликовал трейлер нового боевика "Шесть футов под землей" от Майкла Бэя с Райяном Рейнольдсом.

А для любителей украинских шоу, напоминаем, что ситком о парамедиках "Швидка" с понедельника по четверг в 19:00 на телеканале НЛО TV. Ведь они каждый день спасают жизни и собственные отношения!

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