"Рождественская песня": Райан Рейнольдс и Уилл Фаррелл могут получить главные роли

Новый проект – экранизация повести британского писателя Чарльза Диккенса

Райан Рейнольдс Фото: instagram.com/vancityreynolds

Известные актеры Уилл Фаррелл и Райан Рейнольдс снимутся в новой экранизации повести британского писателя Чарльза Диккенса. Права на мюзикл по мотивам произведения Чарльза Диккенса "Рождественская песня", в которой также сыграет и Том Харди, приобрела компания Apple.

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Представители компании ведут переговоры с Уиллом Фарреллом и Райаном Рейнольдсом. Актерам предложено главные роли в музыкальном переосмыслении произведения Диккенса. Также Фаррелл и Рейнольдс выступят продюсерами экранизации.

Режиссерами и сценаристами фильма стали Шон Андерс и Джон Моррис, которые раньше работали над картиной "Здравствуй, папа, Новый год!".

Само произведение Чарльза Диккенса рассказывает историю скряги Эбенизера Скруджа, которого посещают призраки Рождественские духи: прошлого, настоящего и будущего. Эта встреча заставляет Эбнизера задуматься о своем отношении к себе и окружающим.

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Отметим, что сказка адаптировалась много раз в различных вариациях: от более буквального до свободного (версия Билла Мюррея), с использованием устройств от кукольных (The Muppet Christmas Carol) до захвата движений (Джим Керри в версии Роберта Земекиса).

Подробностей о сюжете новой экранизации, датах съемок и дате выхода пока нет.

Напомним, ранее Netflix опубликовал трейлер нового боевика "Шесть футов под землей" от Майкла Бэя с Райяном Рейнольдсом.

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