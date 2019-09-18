Камера, мотор, начали! Как стать актером кино без образования

О гонорарах, сценической речи и комедийный ролях – в нашем материале

Развиваем актерский талант с помощью эффективного тренинга Фото: Pixabay

Если вы давно мечтали сыграть роль в кино, но образование в вашем дипломе далеко от этой творческой профессии, не спешите расстраиваться. Прокачать себя и свою речь возможно! Проверено на опыте редакции. Сегодня.Lifestyle посчастливилось побывать на четырехдневном актерском тренинге режиссера-постановщика и режиссера сериала "Кураторы" на НЛО TV Натальи Пасеницкой, у которой за плечами около 400 скетчкомов (серий коротких комедийных сцен).

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Хочется отметить, что за эти четыре дня вы погружаетесь в дружелюбную атмосферу творческой команды и получаете возможность не только поработать над своей мимикой, но и сценической речью. С самого начала тренинга Наталья поделилась важным моментом любой актерской деятельности – зритель может не заметить погрешности операторов и режиссеров, а вот плохая сценическая речь сразу же режет слух.

Для того, чтобы улучшить этот навык, Наталья в начале занятия устроила для участников тренинга словесную прокачку с помощью поговорок и скороговорок. Главное задание, которое стояло перед нами – не просто вычитать сложные слова, но и оживить текст, придав ему интонационных красок. Это сложно, но лишь в первые дни занятий. К концу тренинга у многих актеров заметно улучшается навык сценической речи – говорить становится проще, да и красок добавить уже легче. К тому же, после такой разминки речевого аппарата практическая часть тренинга проходит как по маслу. Ведь актер не просто должен выучить текст сценария, но и четко понимать, под каким интонационным соусом подать его зрителю.

Процесс обучения на курсах Натальи Пасеницкой Фото: Facebook

По словам Натальи, высший пилотаж актерского мастерства – глубоко осознавать о чем текст, какова роль героя и что он хочет донести нам. От этого уже и выстраивается ролевая линия сюжета. Во время тренинга мы успели разобрать по полочкам с Наташей два комедийных этюда под названием "Жлоб" и "Подруга". И знаете, что? Самым сложным оказалось отыгрывать смешные моменты, драму играть куда легче!

Также столкнулись с тем, что не всегда партнеры чувствуют друг друга и готовы подстраиваться, ловить индивидуальный ритм. Разобрать свои ошибки нам помогли видеозаписи, ведь каждый этюд снимался на камеру. Дома после занятий была отличная возможность посмотреть на себя со стороны и проанализировать свою актерскую игру.

Актерский тренинг Натальи Пасеницкой Фото: Facebook

Помимо этого, на нас ждал еще один сюрприз – на последнее занятие к нам на урок заглянул украинский актер Константин Данилюк, известный по ролям в сериалах "Мажор", "Сваты 3", "Кривое зеркало души" и прочих. И тут началось самое удивительное, о чем предупреждала Наталья Пасеницкая: "Когда придет Костя, вы будете играть по-другому, потому что рядом с вами профессионал, который чувствует партнера и умеет подстраиваться".

Эпизод "Жлоб" с участием актера Константина Данилюка Фото: Facebook

И о чудо – вы действительно раскрываетесь по-новому, ваша игра преображается и появляется чувство, будто вы поглощены друг другом и вокруг никого не существует. То чувство, когда ты действительно окунулся в жизнь героев и проживаешь все их переживания. На этом полезности не закончились!

Во время курсов мы прослушали лекцию от кастинг-директора Оксаны Сухановой, которая поделилась рекомендациями, как быть замеченным и что нужно сделать, чтобы именно вы запомнились. Оказывается, что многие кастинг-директора ищут актеров в социальных сетях, поэтому стоит периодически делать ревизию своего аккаунта и тщательно выбирать фото профиля. Главное, чтобы снимок передал эмоции. И по-больше информации о вашей личности – работа в кадре, активная социальная жизнь и другие интересные детали, которые вам помогут опять-таки запомниться. В своей речи Оксана затронула тему гонораров – если у вас есть уже определенная планка, не стоит опускаться ниже.

Участники актерского тренинга Фото: Facebook

"Не бойтесь просить оплату за съемочный день больше, чем вам предлагают. Но все должно быть в адекватных объемах, вы должны трезво оценивать свои способности и уровень актерского мастерства".

И самая главная плюшка четырехдневного тренинга – не просто прокачать актерские способности, но и получить шанс попасть в кадр, ведь сама Наталья предпочитает работать со своими студентами.

Участники четырехдневного актерского тренинга в Киеве Фото: Facebook

"Я не стыжусь того, что приглашаю на кастинг своих студентов. Почему нет, если я знаю, на что человек способен, как он может проявить себя. Для них это возможность получить роль в кадре, а для меня главное результат – качественно проделанная работа", – признается Наталья.

Курсы посетить могут не только действующие актеры, но и те, кто мечтает об этой профессии. Посетить подобный тренинг можно уже в октябре этого года.

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