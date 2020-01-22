Руководители все знали: экс-главу премии Грэмми обвинили в изнасиловании

Нила Портнова обвинили в изнасиловании певицы

Нил Портнов Фото: Getty Images

Бывшего главу компании The Recording Academy, которая ежегодно вручает премии Грэмми, Нила Портнова обвинили в изнасиловании певицы, сообщает Variety. Отметим, что свой пост мужчина оставил еще в 2019 году.

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Сообщается, что Дебора Дуган, которая заняла пост председателя Национальной академии искусств после ухода Портнова и была уволена с должности 17 января, за десять дней до церемонии Грэмми из-за обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, выдвинула ряд обвинений в отношении членов организации.

Так, по ее словам, Портнов ушел с поста руководителя академии именно после обвинений в изнасиловании певицы, имя которой не раскрывается. Уточняется лишь, что певица не имела американского гражданства. Дуган подчеркнула, что другие руководители организации знали о том, что произошло.

Женщина также заявила, что некоторые члены правления академии часто имеют связи или отношения с номинантами на Грэмми, продвигают их и манипулируют списками номинаций. Дуган добавила, что, работая в академии, сама неоднократно подвергалась сексуальным домогательствам.

Напомним, ране уволили после скандала с сексуальными домогательствами известного аниматора и режиссера Walt Disney Animation Studios, одного из основателей студии Pixar Джона Лассетера.

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