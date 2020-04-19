Руслана презентовала авторскую "Молитву Света": завораживающее видео

Певица опубликовала композицию в Instagram

Украинская певица Руслана, рассказавшая о непростых отношениях с мужем, презентовала авторскую версию пяти известных молитв. Свое творение артистка назвала "Молитвой Света", а выход приурочила к празднику Пасхи, которую отмечают сегодня, 19 апреля.

Еще одной новинкой перед праздником порадовала своих слушателей исполнительница аlyona аlyona. Она представила новый трек "Мій район", опубликовав домашнюю запись в Сети.

Руслана Фото: пресс-служба

"Молитву Света" Руслана опубликовала на своей странице в Instagram. Артистка исполнила молитвы "Отче Наш", "Аллилуйя", "Трисвятое", "Богородице Діво, радуйся" и "Світе тихий".

"Сегодня великий день! Сегодня Пасха! Христос воскрес! Воистину воскрес! Смотрите мою авторскую молитву "Молитву Света" – фрагмент литургии, которому я дала свое видение музыканта и верующего человека. С любовью к Господу Богу и ко всем вам! Сегодня я молюсь за каждого из нас, за весь мир", – написала она в соцсети.

INSTAGRAM

Известно, что съемки этого фантастического видео проходили в Софийском соборе в Киеве. Там также было снято видео DZIDZIO "Молитва за Україну", которое Михаил Хома выпустил недавно. Артист записал духовный гимн Украины вместе с Молодежным симфоническим оркестром.

Ранее мы писали, что Руслана решилась на смелый шаг ради нового клипа.

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