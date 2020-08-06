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Самая взрывная комедия сезона: в украинский прокат выйдет "Палм-Спрингс" с Энди Сэмбергом

Сегодня, 10:14

Одна из самых ожидаемых премьер этого лета

На большие экраны в Украине выйдет романтическая комедия "Палм-Спрингс" со звездами Голливуда. В центре сюжета – двое главных героев Майлз и Сара, которые в прямом смысле "зависают" в одном калифорнийском городке, приехав туда на свадьбу.

Главные роли сыграли звезда фильмов "Бруклин 9-9", "Папа-досвидос" актер Энди Сэмберг, а также Кристин Милиоти, известная зрителям по таким фильмам и сериалам, как "Волк с Уолл-стрит", "Как я встретил вашу маму", "Черное зеркало".

Премьера ленты состоялась на кинофестивале "Сандэнс" 26 января 2020 года, получив после кинофестиваля потрясающе положительные отзывы критики и аудитории. Рейтинг популярного сайта Rotten Tomatoes, который показывает, насколько зрители одобрили каждый фильм, составил 100% положительных рецензий.

Рассказываем детальнее о сюжете, актерском составе, а также когда ждать премьеру "Палм-Спрингс" в Украине.

Кристин Милиоти в фильме "Палм-Спрингс"
Кристин Милиоти в фильме "Палм-Спрингс"
Фото: пресс-служба

По сюжету, встретившись на свадьбе в Палм-Спрингс, Майлз и Сара вдруг оказываются в петле времени. Каждый день они вынуждены слушать одни и те же свадебные тосты и песни... Но есть и преимущества: "День Сурка" дает возможность прожить бесконечное количество жизней и, следовательно, реализовать свои самые безумные идеи и мечты. Приготовьтесь, будет горячо!

Кадр из фильма "Палм-Спрингс"
Кадр из фильма "Палм-Спрингс"
Фото: пресс-служба

Также в фильме сыграли: оскароносный актер Джонатан Кимбл Симмонс ("Одержимость", "Ла-Ла Ленд", "Человек-паук", "Лига справедливости"), Камила Мендес ("Ривердейл", "Идеальное свидание", "Симпсоны"), Тайлер Хеклин ("Пятьдесят оттенков свободы", "Волчонок"), а также Питер Галлахер ("Очень плохие мамочки 2", "Красота по-американски").

Кадр из фильма "Палм-Спрингс"
Кадр из фильма "Палм-Спрингс"
Фото: пресс-служба

Для режиссера Макса Барбакова – фильм это дебют в большом кино, но невероятно успешный. Романтическая комедия стала не только одним из самых успешных творческих дебютов на "Сандэнсе", но и новым рекордсменом: права на ленту за рекордную сумму в 22 миллиона долларов приобрел популярный сервис Hulu (вместе с Neon для лимитированного кинопроката на территории США).

"Палм-Спрингс" – продюсерский проект комедийной группы The Lonely Island, неизменным участником которой является Сэмберг. Эта команда отвечала за множество музыкальных сегментов в популярном шоу Saturday Night Live, которые становились вирусными в сети. А также создали несколько успешных пародийных лент – "Поп-звезда: никогда не сдавайся" и "Семь дней в аду".

Романтическая комедия "Палм-Спрингс" выйдет в прокат в Украине 20 августа.

Смотрите украинский трейлер фильма "Палм-спрингс":

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