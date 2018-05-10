Самые дорогие актеры: Дэниел Крейг за роль Джеймса Бонда в следующем фильме получит заоблачную сумму

Актеру заплатят 20 миллионов долларов

Дэниел Крейг. Постер к фильму

Все мы знаем, что самые успешные голливудские актеры получают просто заоблачные гонорары за роли в фильмах, хотя, конечно, есть и много переоцененных актеров. И недавно издание Variety опубликовало список гонораров актеров за фильмы, которые выходят в последние годы или выйдут в ближайшем будущем.

Рейтинг Variety возглавил Дэниел Крейг, который заработает за следующую картину про Джеймса Бонда 25 миллионов долларов. Далее идут Дуэйн Джонсон и Вин Дизель — они получат 22 и 20 миллионов долларов соответственно.

Также в первой пятерке оказалась Энн Хэтэуэй. Ей заплатят 15 миллионов долларов за роль в фильме "Барби", который выйдет в 2020 году. Столько же получила Дженнифер Лоуренс за роль в "Красном воробье".

Роберт Дауни-младший получил всего 10 миллионов долларов, но за 15 минут роли в образе Тони Старка в фильме "Человек-паук: Возвращение домой".

Отмечается, что в последние годы в кинондустрии появилась тенденция, когда зрители приходят смотреть не на актера, а на героя, которого он играет. Поэтому высокие гонорары остаются только у тех актеров, на образе которых держатся крупные франшизы.

Напомним, в Голливуде есть сплетник, который знает все и обо всех. Никто не может узнать, кто же это на самом деле.