ТОП-10 самых ожидаемых сериалов осени

Пропусть эти проекты просто нельзя

Кадр из сериала "Маньяк"

Недавно мы предлагали список сериалов, которые продлили (вернуться в эфир осенью 2018 года) либо закрыли (нужно успеть посмотреть все серии). Теперь издание The Guardian назвало 10 самых ожидаемых сериалов. Холодными вечерами уже определенно есть, что смотреть.

"Жажда странствий" (Wanderlust)

Это еще одна семейная драма с Тони Коллет и Стивеном Макинтошем в главных ролях. Тут есть с чего посмеяться, много иронии и сексуальности. У зрителей будет возможность и поплакать тоже. Премьера: конец августа, BBC One.

"Телохранитель" (Bodyguard)

Британский сериал расскажет о парне, который должен защищать влиятельного политика Джулию Монтегью. Ситуация накаляется, когда пара сталкивается с обратной, неприглядной стороной политики. Роль телохранителя исполнил неповторимый красавчик Ричард Мэдден. Премьера: конец августа, BBC One.

"Убивая Еву" (Killing Eve)

Закрученный триллер о наемной убийце с русскими корнями. В ходе очередного задания эта безжалостная особа с псевдонимом Вилланель сталкивается со скромной сотрудницей спецслужб, которая хочет изменить свою скучную жизнь. Премьера второго сезона: сентябрь, BBC One и BBC Three.

"Ярмарка тщеславия" (Vanity Fair)

Это экранизация одноименного романа Уильяма Теккерея о викторианской эпохе, которая спродюсирована совместно с Amazon. Восходящая звезда Оливия Кук сыграет Бекки Шарп, а Клаудиа Джесс ("Искатели сокровищ") – ее подругу Эмилию. В роли мисс Пинкертон появится Сюранна Джонс ("Доктор Кто"). Премьера: сентябрь, ITV.

"Маньяк" (Maniac)

Неоднозначная черная комедия от Netflix, в которой снялись Эмма Стоун, Джемайма Керк ("Девочки"), Джастин Теру и Джона Хилл. По настроению сериал напоминает "Легион" и "Черное зеркало". Премьера: 21 сентября, Netflix.

"Джентльмен Джек" (Gentleman Jack)

Проект Салли Уэйнрайт ("Счастливая долина", "Последнее танго в Галифаксе" и "Скотт и Бейли ") рассказывает историю землевладелицы, искателя приключений и интеллектуалки 19-го века Анны Листер, которую называют "первой современной лесбиянкой". 8-серийный сериал о реальной женщине, которая жила в 19-м веке, была великой путешественницей и землевладелицей. Сценарий писали с ее интимных дневников.

Black Earth Rising

Проект Хьюго Блика, в котором рассказывается об отношениях Запада с современной Африкой и преследованиях международных военных преступлений. В главных ролях Джон Гудман и Микаэла Коул. Премьера: октябрь, BBC Two.

"Война миров" (The War of the Worlds)

Это масштабная адаптация фантастической истории Герберта Уэллса. В главных ролях Элеонор Томлинсон и Рейф Сполл. Три серии сериала рассказывают о Джордже (Рэйф Сполл) и Эми (Элеонор Томлинсон), которые бросают вызов обществу и условностям и хотят начать совместную жизнь. Но ситуация, мягко говоря, накаляется после вторжения инопланетян. Премьера: октябрь, BBC One.

"Романовы" (The Romanoffs)

Это история о восьми людях в разных уголках планеты, которые считают себя потомками царской династии. Эпизоды не будут между собой связаны ни сюжетом, ни героями. Для Мэттью Уайнера этот проект станет первым после окончания "Безуммцев" в 2015 году. Премьера: 12 октября, Amazon Prime.

"Отверженные" (Les Misérables)

Очередной адаптацией занимался Эндрю Дэвис, который подарил миру "Гордость и предубеждение", "Дневника Бриджит Джонс" и "Карточный домик". Главную роль в современной интерпретации романа Виктора Гюго сыграет непревзойденная Лили Коллинз. Премьера: ноябрь, BBC One.

Напомним, The CW уже вовсю готовится к осени и объявляет даты премьер новых сезонов всех своих сериалов, от старых супергеройских проектов и "Сверхъестественного" до нашумевшего новичка-ремейка "Зачарованных".