Самые последние новости с Каннского кинофестиваля

На красной дорожке появилась сладкая парочка Венсант Кассель и его молодая невеста Тина Кунаки

Несмотря на плохую погоду в Каннах, количество людей на кинофестивале не уменьшается: толпы туристов, тысячи журналистов и, конечно же, звезды. Действительно, в одном месте собралось столько красивых женщин в дорогих платьях и мужчин в костюмах.

Американская топ-модель Кендал Дженнер в буквальном смысле просто покорила публику своим прозрачным платьем. Fashion-издания называют ее модной иконой десятилетия. А журнал Forbes признал ее самой высокооплачиваемой моделью мира. Издание подсчитало, что доходы модели составляют 22 миллиона долларов.

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Индийская актриса и модель Айшвария Рай в свои 44 года выглядит на все 100%. Она появилась на красной дорожке в роскошном платье в стиле "жар-птица". Мужчины не смогли пройти мимо и хотели подержаться за "перышки".

Хэлен Мирен также была в соблазнительном длинном платье. Довольной и счастливой выглядела и голливудская актриса Эмбер Херд. После расставания с Джонни Деппом и Илоном Маском девушка не горюет. А чего ей горевать? Она периодически входит в топ-100 самых красивых и успешных женщин мира.

На красной дорожке Каннского кинофестиваля появилась и главная парочка – Венсант Кассель и его молодая невеста Тина Кунаки.

Напомним, в этом году Каннский фестиваль ужесточил правила для участников. В рамках 71 кинофестиваля в Каннах не будет предпремьерных показов для журналистов и кинокритиков.