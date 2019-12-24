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Самые провальные фильмы 2019 года: эксперты назвали ТОП плохих кинокартин

В первую тройку "нелидеров" попала картина "Стражи Арктики"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
"Стражи Арктики"
"Стражи Арктики"
Фото: YouTube

Рейтинговые издания уже подводят итоги года и публикуют рейтинги кинокартин. Недавно были названы самые кассовые фильмы 2019 года. Теперь же эксперты издания Hollywood Reporter назвали, какие картины в 2019 году стали самыми провальными.

"Джокер" стал самым кассовым фильмом в мире для зрителей старше 17 лет, подробности – в видео:

В список самых провальных картин 2019 года попали два фильма с Джоном Траволтой, а также последняя работа Сильвестра Сталлоне – "Рэмбо 5". Мюзикл "Кошки", который попал под критику из-за нелепой анимации персонажей, также теперь под знаком минус.

В ТОП-3 кинокритики также занесли мультфильм "Стражи Арктики". Эксперты отметили, что в этой картине была провалена озвучка. Зрителю тяжело ориентироваться по героям. А роль Хайди Клум "может только привлечь пап средних лет".

"Темный Феникс" также был принят критиками негативно, который ничем интересным не запомнился. Критики сообщили, что франшизу "Людей Икс" пора закрывать.

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На четвертом месте оказался триллер "Домино", далее идет фильм "Фанат" с Джоном Траволтой в главной роли. В этот рейтинг также попали: "Призраки Шэрон Тейт", "Миллион мелких осколков", "Рэмбо", "Спокойствие" и картина "Бок о бок".

Напомним, Национальный совет кинокритиков США (The National Board of Review of Motion Pictures) уже объявил лауреатов своей ежегодной премии.

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