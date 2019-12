Самые провальные фильмы 2019 года: эксперты назвали ТОП плохих кинокартин

В первую тройку "нелидеров" попала картина "Стражи Арктики"

"Стражи Арктики" Фото: YouTube

Рейтинговые издания уже подводят итоги года и публикуют рейтинги кинокартин. Недавно были названы самые кассовые фильмы 2019 года. Теперь же эксперты издания Hollywood Reporter назвали, какие картины в 2019 году стали самыми провальными.

"Джокер" стал самым кассовым фильмом в мире для зрителей старше 17 лет, подробности – в видео:

В список самых провальных картин 2019 года попали два фильма с Джоном Траволтой, а также последняя работа Сильвестра Сталлоне – "Рэмбо 5". Мюзикл "Кошки", который попал под критику из-за нелепой анимации персонажей, также теперь под знаком минус.

В ТОП-3 кинокритики также занесли мультфильм "Стражи Арктики". Эксперты отметили, что в этой картине была провалена озвучка. Зрителю тяжело ориентироваться по героям. А роль Хайди Клум "может только привлечь пап средних лет".

"Темный Феникс" также был принят критиками негативно, который ничем интересным не запомнился. Критики сообщили, что франшизу "Людей Икс" пора закрывать.

На четвертом месте оказался триллер "Домино", далее идет фильм "Фанат" с Джоном Траволтой в главной роли. В этот рейтинг также попали: "Призраки Шэрон Тейт", "Миллион мелких осколков", "Рэмбо", "Спокойствие" и картина "Бок о бок".

Напомним, Национальный совет кинокритиков США (The National Board of Review of Motion Pictures) уже объявил лауреатов своей ежегодной премии.

