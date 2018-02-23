Самые яркие советы от героинь сериала "Секс в большом городе"

Интерес и к сериалу, и к продолжению полноценных фильмов подогревают постоянные скандалы актрис

Скандалы и слухи все никак не утихнут вокруг отмены съемок третьей части "Секса в большом городе". Будут ли снимать новую историю о четырех подругах в "городе яблока" – вопрос остается все-еще открытым. Кроме того, недавно разразилась еще одна ссора между Ким Кэттролл и Сарой Джессикойи Паркер. И пока все обсуждают этот скандал, мы решили сделать небольшую подборку ярких и сочных советов главных героинь сериала "Секс в большом городе", которые каждая поклонница помнит дословно. Те, кто не смотрел этот сериал, наверняка заинтересуются лентой.

Быть одинокой – не проблема

Кадр из фильма "Секс в большом городе"

"Некоторые женщины не созданы для того, чтобы их приручили. Они созданы быть свободными, пока не встретят кого-то похожего, чтобы быть свободными вместе".

Героини ищут любимых и собственной гармонии в отношениях. Все героини доказывали, что любой разрыв – это шаг вперед, и надо быть честной прежде всего с самой собой.

Будь собой и будь индивидуальностью

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

"Даже самые хорошие отношения всегда строятся на компромиссах. Но скольким мы можем пожертвовать ради другого человека, прежде чем перестанем быть самими собой? И где та грань, за которой компромиссы перерастают в самоуничтожение?".

Кэрри Брэдшоу всегда пыталась казаться своему избраннику идеальной в каждых своих отношениях. Но эти попытки изменить себя ради кого-то не приводят к успеху. Именно Мистер Биг научил Кэрри любить себя и заботиться о себе: она изменила свой стиль, переехала в большую квартиру и наладила наконец свою жизнь.

Найди свой уникальный неповторимый стиль

Кадр из фильма "Секс в большом городе"

"Поход за покупками помогает женщине раскрыть творческий потенциал".

Кэрри ведет колонку в модном журнале и демонстрирует тренды, спуская всю зарплату на новые туфли. Миранда – успешный адвокат, она предпочитает строгие костюмы и короткую стрижку. Саманта – директор собственного пиар-агентства, любительница сексуальных нарядов. Шарлотта – искусствовед с классическим консервативным стилем. Все они нашли себя.

Умей смеяться над собой

Фото: Pinterest

"Вселенский разум не всегда справедлив к нам, однако у него отличное чувство юмора".

Чувство юмора и хорошая шутка могут спасти брак. Яркий тому пример – отношения Шарлотты и Гарри, которые смеялись над странностями друг друга и не принимали их всерьез.

Принимай неудачи и двигайся дальше

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

"В конечном итоге компьютеры ломаются, люди умирают, отношения рушатся... и лучшее, что мы можем сделать — это глубоко вздохнуть и перезагрузиться."

Негативные эмоции и случаи – хороший жизненный учитель. Например, Саманта долго пыталась пережить измену Ричарда и позволяла ему манипулировать своими чувствами. Но она смогла отпустить ситуацию и защитить себя.

Напомним, отказ Кэтролл вызвал массу негативных комментариев в ее адрес – актрису обвинили в звездной болезни и завышенных требованиях. В ответ Ким заявила, что в ее травле виновата команда "Секса в большом городе" и в частности Сара Джессика Паркер, которой "следует быть добрее". Кэтролл рассказала Пирсу Моргану, что дружбы между актрисами на съемках "Секса в большом городе" не было.

Почему Ким Кэтролл отказалась от участия в полнометражном продолжении сериала Секс и город: