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Самый молодой обладатель премии в истории: Билли Айлиш взяла главные номинации Грэмми 2020

В последний раз такую коллекцию за один год смогли взять в 1981 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Певица Билли Айлиш
Певица Билли Айлиш
Фото: Getty Images

18-летняя американская певица Билли Айлиш стала триумфатором церемонии награждения премии Грэмми 2020. Девушка победила в этом году во всех основных номинациях премии: "Альбом года", "Запись года" и "Песня года", "Лучший новый артист". Об этом сообщает пресс-служба премии.

Узнайте также, как прошла церемония награждения премии Грэмми в прошлом году:

Старший брат певицы – Финнеас О'Коннелл также получил "Грэмми" как продюсер года за запись альбома Айлиш.

Певица Билли Айлиш и ее продюсер Финнеас О'Коннелл
Певица Билли Айлиш и ее продюсер Финнеас О'Коннелл
Фото: Getty Images

Стоит отметить, что в последний раз такую коллекцию за один год смог собрать Кристофер Кросс в 1981 году. Также Билли Айлиш стала самым молодым обладателем "Грэмми" в истории. До этого самым молодым лауреатом "Грэмми" была Тейлор Свифт.

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"Я много шучу обо всем, но я искренне хочу сказать, что я очень благодарна", – сказала Билли Айлиш, принимая граммофон.

Напомним, что певица Билли Айлиш исполнит главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die).

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