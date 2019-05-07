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Самый ожидаемый сериал весны – "Чернобыль": что известно о проекте HBO

Мы собрали информацию о сериале, который стал одним из самых ожидаемых в мае

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:23
Сериал "Чернобыль"
Сериал "Чернобыль"
Фото: YouTube

На канале HBO 6 мая состоялась премьера сериала "Чернобыль", трейлер которого успел покорить сеть. Что известно о новом амбициозном проекте канала HBO.

Сериал "Чернобыль" сняла блестящая команда профессионалов. Создатель – Крейг Мазин ("Очень страшное кино", "Мальчишник" и "Без чувств"). Режиссером проекта выступил швед Юхан Рэнк ("Викинги", "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие", а также клипы для Мадонны и Рианны). Сериал состоит из пяти эпизодов. 

Сериал "Чернобыль"
Сериал "Чернобыль"
Фото: YouTube

"Чернобыль": сюжет сериала

Главная особенность сериала в том, что его создатели не хотели делать традиционное телевизионное шоу-катастрофу. Именно поэтому сама авария на ЧАЭС происходит в первые минуты сериала – без "барабанной дроби", как говорит шоураннер Крейг Мазин в интервью Variety. И это для того, чтобы понять человеческую сторону трагедии. "Для меня как для автора сериала взрыв – наименее интересная  вещь, которая произошла", – рассказал Мазин. 

По словам Мазина, "Чернобыль" показывает обширную сеть лжи, которая пронизывала все уровни командной цепи Советского Союза, что привело к инциденту и первоначальной попытке его скрыть.

Ключевым моментом во время написания сценария и разработки характеров была правдоподобность. Именно поэтому большинство героев, судя по трейлеру, выглядят не очень приятными людьми. Не отрицает этого и шоураннер. "Я надеюсь, что к концу сериала зрители увидят человеческое  во всех них… Я никогда не беспокоился о том, чтобы герои выглядели симпатично, я думаю, что симпатичное скучно".

Сериал "Чернобыль"
Сериал "Чернобыль"
Фото: YouTube

"Чернобыль" 2019: актерский состав

Главные роли в фильме сыграли Стеллан Скарсгард ("Тор", "Девушка с татуировкой дракона"), Эмили Уотсон ("Теория всего", "Эквилибриум"), Джаред Харрис ("Союзники", "Корона") и Джесси Бакли ("Табу", "Зверь").

Сериал "Чернобыль": чего ожидать

Стоит отметить, что HBO подписали контракт на создание этого сериала в 2017, работа над ним заняла два года. Большая часть съемок проходила в Литве, часть в Киеве. За продакшен в Киеве отвечала студия Radioaktive films.

А мировая пресса поет хвалебные оды сериалу. "Чернобыль HBO – это не просто историческая драма, это предупреждение. Чернобыль демонстрирует, что происходит, когда общество перестает слушать науку. В условиях быстро усугубляющегося глобального климатического кризиса это очень важный сигнал", - написали Time. 

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что компания HBO совместно с британским телевидением Sky начали съемки нового мини-сериала об аварии на Чернобыльской АЭС. 

Узнайте о сериальном буме в Украине в нашем видео:

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сериал Чернобыль HBO
Источник: Сегодня
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