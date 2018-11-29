Самый сексуальный мужчина: появился крутой трейлер пятого сезона "Лютер"

В главной роли сыграл Идрис Эльба

Кадр из сериала "Лютер"

Не успели поклонники сериала "Лютер" отойти от новых фото со съемок шоу, как появился впечатляющий трейлер. Пятый сезон сериала "Лютер" будет также с Идрисом Эльбой в главной роли.

В будущем сезоне главному герою и его напарнице Кэтрин Холлидей придется столкнуться с дерзкими убийствами и криминальными схемами, покрывающими коррупцию в городе.

В ролях также снялись Вунми Мосаку, Дермот Кроули, Майкл Смайли и Патрик Малахайд. Премьера сериала запланирована на 2019 год.

Напомним, помимо "Лютера" актер Идрис Эльба, известный по роли Роланда Дискейна в фильме "Темная башня", сыграет злодея в фильме "Хоббс и Шоу". Подробности сюжета пока не сообщается, но известно, что Хоббс и Шоу объединятся против преступника под псевдонимом Mr. Null, которого и сыграет Эльба.

Кстати, актер Идрис Эльба признан самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People.