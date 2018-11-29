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Самый сексуальный мужчина: появился крутой трейлер пятого сезона "Лютер"

В главной роли сыграл Идрис Эльба

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:23
Кадр из сериала &quot;Лютер&quot;
Кадр из сериала "Лютер"

Не успели поклонники сериала "Лютер" отойти от новых фото со съемок шоу, как появился впечатляющий трейлер. Пятый сезон сериала "Лютер" будет также с Идрисом Эльбой в главной роли.

В будущем сезоне главному герою и его напарнице Кэтрин Холлидей придется столкнуться с дерзкими убийствами и криминальными схемами, покрывающими коррупцию в городе.

В ролях также снялись Вунми Мосаку, Дермот Кроули, Майкл Смайли и Патрик Малахайд. Премьера сериала запланирована на 2019 год.

Напомним, помимо "Лютера" актер Идрис Эльба, известный по роли Роланда Дискейна в фильме "Темная башня", сыграет злодея в фильме "Хоббс и Шоу". Подробности сюжета пока не сообщается, но известно, что Хоббс и Шоу объединятся против преступника под псевдонимом Mr. Null, которого и сыграет Эльба. 

Кстати, актер Идрис Эльба признан самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People.

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Источник: "Сегодня"
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