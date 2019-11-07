Сандра Буллок снова сыграет в новом проекте Netflix

Пока названия фильма неизвестно

Сандра Буллок Фото: Getty Images

Голливудской актрисе Сандре Буллок так понравилось сотрудничать с потоковым сервисом Netflix, что она решила заняться новыми совместными проектами. Так, ранее стало известно, что Сандра спродюсирует адаптацию комикса "Reborn" ("Вторая жизнь" или "Перерождение") авторства Марка Миллара. Теперь же, по информации Variety, актриса сыграет в пока безымянном фильме, который как раз финансирует потоковый сервис Netflix.

Узнайте, как Сандра Буллок отпраздновала 55-й день рождения:

Сообщается, что в режиссерском кресле находится немецкая постановщица Нора Финшелдт, которая в этом году получила награду "Берлинале".

Буллок же досталась главная роль, а именно осужденной преступницы Рут Слэйтер, которая отбывала заключение за некое преступление, совершенное с особой жестокостью, но теперь выходит на свободу и пытается вписаться в социум, который не торопится ее принимать.

Напомним, Сандра Буллок решила стать продюсером биографической картины. 55-летняя Сандра Буллок пообещала показать своим фанатам, как она проводила студенческие годы.

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