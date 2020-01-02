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Санта, волшебный календарь и принц: лучшие рождественские фильмы от Netflix

Эти киноленты уже доступны к просмотру и они очень классные

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
"Праздничный календарь"
"Праздничный календарь"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов 2019 года, выпустил множество рождественских фильмов.

Узнайте о традициях разных стран на Рождество:

Если вы не знаете, какой посмотреть фильм про Рождество – предлагаем подборку лучших рождественских кинолент Netflix.

"Праздничный календарь"

Рождественский романтический комедийный фильм режиссера Брэдли Уолша по сценарию Амина Кадерали. Главная героиня Эбби Саттон работает фотографом и работа кажется ей рутиной и в Рождество. Приезд лучшего друга Джоша осветил радостью лицо Эбби. Он тоже фотограф и долгое время странствовал по миру в качестве фотографа-путешественника. Но полностью, жизнь Эбби изменилась после того, как она получила в подарок от своего любимого дедушки, старинный календарь в виде дома. Как оказалось, он волшебный. В ролях: Кэтрин Грэм, Куинси Браун, Ромейн Уэйт и Рон Кефас Джонс. Фильм вышел 2 ноября 2018 года на Netflix.

"Рождественские хроники"

Сюжет построен вокруг брата и сестры, которые караулят Санта-Клауса (Курт Рассел) и втайне пробираются к нему в сани, чтобы снять его на камеру. Испугавшись незваных гостей, Санта теряет управление, и его сани разбиваются. Это ставит под угрозу все Рождество, дух которого и так упал на 35%. Вместе героям предстоит пережить множество приключений, чтобы спасти рождественскую ночь и вовремя доставить подарки детям. В фильме снялись Курт Рассел, Дэрби Кэмп, Джуда Льюис, Кимберли Уильямс-Пэйсли, Оливер Хадсон и Ламорн Моррис. Комедия "Рождественские хроники" вышла на Netflix 22 ноября.

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"Рождественский принц: Королевская свадьба"

Рождественская романтическая комедия режиссера Джона Шульца по сценарию Робин Бернхайм и Натана Аткина на основе персонажей, созданных Карен Шалер. Звезды фильма Роуз Макивер, Бен Лэмб, Алиса Криге и Тахира Шариф.

Спустя год после помолвки американской репортерши Эмбер Мур и принца Ричарда, который унаследовал престол небольшого королевства Алдовия после смерти отца, Эмбер отправляется в свою будущую страну, где готовится к своей королевской свадьбе. Но во время подготовки она узнает, что ей предстоит отказаться от многих привычных и любимых вещей, чтобы быть королевой. Смогут ли Эмбер и Ричард преодолеть королевские условности. Премьера ожидается 30 ноября 2018 года на Netflix.

"Принцесса Переключатель"

Сюжет картины рассказывает о кондитере и будущей принцессе, которые случайно встречаются, понимают, что очень похожи, и решают поменяться местами. Режиссером картины выступил Майк Рол, в главных ролях – Ванесса Хадженс, Марк Флейшманн и другие. Премьера фильма состоялась 16 ноября на Netflix.

"Рождество звездного щенка"

Однажды четыре щенка решили познакомиться с Санта Клаусом и лично рассказать ему о своих желаниях. И вот они пробрались в сани и оказались на Северном Полюсе. По мере развития событий они выяснили, что Санта Клауса подменили самозванцем, а мастерская прекратилась в огромную корпорацию, которая теперь делает огромные деньги на обычных детях.

"Рыцарь перед Рождеством"

Средневековый рыцарь сэр Коул переносится в современный Огайо, где знакомится со школьной учительницей Брук. Молодая женщина поможет бедолаге разобраться во всех сложностях этого высокотехнологического мира и выполнит возложенную на пришельца из далекого прошлого важнейшую миссию, которая напомнит современным людям о великой силе любви.

Напомним, ранее мы составили список лучших фильмов про Новый год и Рождество.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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