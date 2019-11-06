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Сара Джессика Паркер вернется в сиквел "Фокуса-покуса"

Сценарий для "Фокуса-покуса 2" напишет Джен Д’Анджело

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:38
Кадр из фильма "Фокус-покус"
Кадр из фильма "Фокус-покус"
Фото: YouTube

Поклонников фэнтезийной комедии "Фокус-покус" 1993 года ждет настоящий сюрприз, ведь стало известно, что на Disney+ выйдет продолжение классической хэллоуинской картины. Более того, в сиквеле зрителей ждет воссоединение оригинального актерского состава. Об этом сообщила Сара Джессика Паркер, сыгравшая в фильме Сару Сандерсон и, которую ограбили на Хэллоуин.

Узнайте, как Сара Джессика Паркер отпраздновала свои 54 года:

На Хэллоуин Паркер в своем Instagram выложила кадр из "Фокуса-покуса" с изображением троицы ведьм в исполнении Бетт Мидлер, Кэти Нэджими и самой Паркер. В комментариях один из подписчиков спросил, стоит ли в будущем ждать "Фокус-покус 2". На это актриса ответила: "Мы все сказали да. Теперь остается только ждать".

Скриншот из соцсети

Поклонников такая новость обрадовала, ведь изначально сообщалось, что Disney хочет пригласить на роль сестер Сандерсон других актрис. Кроме того, не было понятно, хотят ли звезды оригинального фильма вернуться к своим давним ролям.

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Уже известно, что сценарий для "Фокуса-покуса 2" напишет Джен Д’Анджело, которая ранее работала над такими сериалами, как "Город хищниц", "Трудоголики", "Из Лос-Анджелеса в Вегас" и "Счастливы вместе". Никаких сведений о сюжете сиквела на данный момент нет. Также пока неизвестно, вернутся ли к своим прежним ролям другие артисты из фильма 1993 года.

Напомним, что американская романтическая комедия "Мистическая пицца" 1988 года режиссера Дональда Петри ("Как отделаться о парня за 10 дней", "Мисс Конгениальность") также получит музыкальный ремейк.

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