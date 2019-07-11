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Сара Полсон не вернется в сериал "Американская история ужасов 9"

В прошлом сезоне актриса исполнила сразу три роли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:16
Кадр из сериала "Американская история ужасов"
Кадр из сериала "Американская история ужасов"
Фото: YouTube

Девятый сезон популярного хоррора "Американская история ужасов" шоуранеров Райана Мерфи и Брэда Фэлчака выйдет на экраны уже этой осенью. Однако, поклонникам придется попрощаться с актрисой Сарой Полсон, которая не вернется в новом сезоне в проект, сообщает Variety.

Почему сериалы из 90-х популярны до сих пор:

О том, что актриса пропустит девятый сезон "Американской истории ужасов", сообщило издание Variety. По данным портала,

Сообщается, что Сара Полсон не исполнит одну из главных ролей, как обычно. Однако актриса может принять участие в камео. Стоит отметить, что Сара чуть ли не единственная актриса, появившаяся во всех восьми сезонах сериала. Более того, в прошлом сезоне она сыграла сразу три роли. Кроме этого, актер  Эван Питерс не вернется в следующий сезон шоу. 

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О девятом сезоне "Американской истории ужасов" пока что известно мало. Грядущие серии объединятся под названием "1984" и отдадут дань уважения фильмам ужасов той эпохи. 

Напомним,  FX порадовала поклонников сериала "Американская история ужасов" официальной датой выхода новых серий в эфир. Премьера "Американской истории ужасов: 1984" состоится в среду, 18 сентября.

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Источник: Сегодня
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