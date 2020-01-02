"Счастливого Рождества" и "Он и Она": что посмотреть в кино на этой неделе

В широкий прокат выходят самые ожидаемые фильмы этой зимы

Премьера комедии "Счастливого Рождества" Фото: пресс-служба

С 1 января 2020 года в украинских кинотеатрах можно посмотреть пять кинопремьер: романтическую комедию "Счастливого Рождества" с Эмилией Кларк в главной роли, французскую драматическую комедию "Прекрасная эпоха", украинскую приключенческую ленту "Адская Хоругва или Рождество казацкое", французско-бельгийскую мелодраму "Он и она" и южнокорейский анимационный фильм "Красные туфельки и семеро гномов".

Главная героиня – Кейт работает лондонском магазине эльфом. Женщина не верит в чудеса, ведь ее жизнь в последнее время полна неприятностей. Кейт устала просыпаться с единственной мыслью – как заработать на жизнь, устала одалживать деньги у друзей и знакомых. Ничего не происходит и в личной жизни девушки. Такое существование сломило волю Кейт, все чаще она прикладывается к алкоголю. Случайная встреча кардинально изменит жизнь главной героини. Останутся ли Том с Кейт вместе навсегда?

Среди героев ленты собрались настоящие таланты: Эмилия Кларк ("До встречи с тобой", "Игра престолов"), Генри Голдинг ("Безумно богатые азиаты"), двухразовая лауреатка премии "Оскар" Эмма Томпсон ("Реальная любовь"), которая, кстати, и написала сценарий к фильму. За основу ленты был взят легендарный хит Джорджа Майкла и группы Wham! – Last Christmas.

Жизнь Виктора, талантливого художника, превратилась в ад с тех самых пор, как он узнал, что жена изменила ему с другом семьи. Однажды герой узнает о новом развлечении: историческую реконструкцию собственного прошлого. Компания настолько реалистично восстанавливает события из жизни клиентов, что Виктор решается поучаствовать. Он решил "оживить" тот памятный день 40 лет назад, когда встретил самую большую любовь своей жизни.

"Адская Хоругва или Рождество казацкое"

Казаки веками защищали свой народ, не жалея своей жизни. Именно поэтому, козаку погибшему в бою, прощают все грехи: в аду не найдется ни одной казацкой души. Дьявола такая ситуация не устраивает, он решает поспорить с апостолом Петром, что еще до Рождества ему удастся словить самого храброго казака Семена. Фильм снят по мотивам произведения Сашка Лирныка "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід". Лента насыщена интересными персонажами, яркими костюмами, оригинальным гримом, это по-настоящему новогодняя сказка.

"Он и она"

Он и Она живут в самом романтическом городе на Земле – в Париже, но оба очень одиноки. Герои мечтают найти настоящую любовь, при этом не оглядываются по сторонам. А ведь Мелани и Реми посещают один и тот же маркет, ужинают в одном и том же ресторане, даже сидят рядом в вагоне метро, но никогда не знакомились. Неужели их пути никогда не пересекутся, но они так сильно нуждаются друг в друге...

"Красные туфельки и семеро гномов"

Новейшая интерпретация сказки о Белоснежке. Когда-то давно в одном королевстве жила девушка, которой посчастливилось однажды найти красивые красные туфельки. Они оказались волшебными: стоит их обуть, как девушка превращается в настоящую принцессу.

Также в королевстве живут семеро, которых заколдовала ведьма, и теперь они пребывают в обличии мерзких зеленых гномов. Единственное, что может им вернуть людское подобие, – поцелуй прекрасной девушки. Пути героев пересекутся, и они узнают, что такое настоящая дружба и любовь.

Напомним, в украинских кинотеатрах на широкие экраны вышло несколько новых премьер: мультфильм "Шпионы под прикрытием", украинскую комедию "Сумасшедшая свадьба 2", боевик "Игра с огнем" и мюзикл "Кошки".

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