Секс, наркотики и опасность: появился трейлер криминального триллера "Вне подозрений" с Эмилией Кларк

Актриса сыграла необычную для себя роль

Эмилия Кларк. Кадр из фильма "Вне подозрений"

Актриса Эмилия Кларк, которая недавно отметила свое 32-летие, после сериала "Игра престолов" успела снятся во многих фильмах. Теперь "мать драконов" засветилась в новом трейлере криминального триллера "Вне подозрений" (Above Suspicion). Ролик появился на YouTube-канале компании Eagle Films.

В основе сценария лежит реальная история молодого агента ФБР, который, получив назначение в Кентукки, находит там своего источника в лице местной красавицы. Постановкой занялся Филлип Нойс ("Слепая ярость", "Игры патриотов", "Власть страха").

В ролях: Джек Хьюстон ("Подпольная империя", "Мистер Мерседес"), Тора Берч ("Красота по-американски"), Джонни Ноксвил (франшиза "Чудаки"), Карл Глусман ("Неоновый демон", "Под покровом ночи"), Крис Малки ("Твин Пикс", "Лучше звоните Солу").

Дата премьеры пока не названа.

Напомним, Эмилия Кларк сыграла одну из главных ролей в фильме "Хан Соло. Звездные войны: Истории".