"Секс в большом городе": почему актрисы ведут войну друг против друга

Оказывается, дружбы между актрисами не было: зависть, деньги и лицемерие всегда были на первом месте

Поклонники знаменитого сериала "Секс в большом городе" посмотрели более 100 серий ( 6 сезонов), не отходили от экранов, чтобы посмотреть новые любовные истории нью-йоркских подруг Керри, Саманты, Шарлотты и Миранды.

Эти героини стали для многих пример настоящей женской дружбы. Уже в 2008 году эти четыре подруги снова вернулись на экраны, только уже в полнометражной версии "Секса в большом городе". А через два года появилась еще одна часть. Однако, никто из поклонников и представить не мог, что в реальной жизни между актрисами практически идет война.

В этом году продюсеры обещали продолжение истории, однако, Сара Джессика Паркер заявила, что третьей части не будет. Ее коллега Ким Кэтролл (Саманта Джонс) отказалась от съемок. Паркер заявила, что Ким поставила условия – продвигать ее проекты. Создатели "Секса в большом городе" отказались.

Окончательно все точки над "и" расставило недавнее происшествие. Ким Кэтролл потеряла брата при странных обстоятельствах, Сара поспешила выразить свои соболезнования, на что коллега в красках и гневно ответила. Кроме того, Ким заявила, что из-за съемок сериала не смогла родить ребенка.

Оказывается, вражда между актрисами началась еще в 2000-х, тогда Сара Джессика настроила всю съемочную группу против Кэтролл. На церемонии награждения "Эмми" главные героини втроем фотографировались с наградой, но без Ким.

А в 2004 году причиной скандала стали уже деньги. С самого начала проекта гонорары актрис были одинаковыми – по 160 тысяч долларов за одну серию. Через четыре года гонорары выросли – Синтия, Ким и Кристин получали уже по 324 тысячи за серию. Но не Паркер. Говорят, что за один сезон она заработала более 3 миллионов долларов, именно тогда она стала еще и продюсером сериала.

Другого гонорара захотела и Ким – миллион за выход одного эпизода. Но просить пришлось у подружки-продюсера. Естественно, ей отказали.

Впрочем, Ким была не единственной, против которой "дружили". Врагом считалась и Шарлотта. Сару, Синтию и Ким раздражали активный пиар Кристин Дэвис. Актриса в начале 2000-х не сходила с обложек газет и журналов. Своими громкими романами она портила сценический образ.

Также ссора произошла и между Никсон и Паркер. Это случилось после того, как Сара отказалась участвовать в митинге за права секс-меньшинств. Ведь в 2009 году Никсон объявила о помолвке с женщиной. Они смогли наладить отношения только в этом году.

Напомним, согласно британским СМИ, "Секс в большом городе 3" все-таки снимут – но, что не удивительно на фоне недавнего публичного конфликта Ким Кэтролл и Сары Джессики Паркер, без Саманты Джонс, отсутствие которой объяснят – смертью героини.