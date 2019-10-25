"Семейка Аддамс": обзор готического мультфильма о самой мрачной семье планеты

Описание самой ожидаемой картины осени 2019

"Семейка Аддамс" Фото: Instagram.com

В украинский прокат 24 октября вышел в прокат мультфильм "Семейка Аддамс" о приключениях готической семьи, которая известна всему миру уже на протяжении 80 лет.

В канун самого мистического праздника Хэллоуина на большие экраны выходит мультфильм о жизни необычной и уже такой известной всем телезрителям семейки. К слову, героев – миллионера Гомера, его супругу Мортишу, их дочь Уэндзи (Уэндздэй) и сына Пагсли – придумал американский художник-карикатурист Чарльз Аддамс, который немного даже похож на главного героя.

Официальный трейлер мультфильма "Семейка Аддамс":

Первые серии сериала "Семейка Аддамс" впервые появился на экранах в 1964 году и продлился два года. В 1991 году был снят первый фильм с аналогичным названием. Образы из этой ленты стали каноническими и устало закрепились в воображении телезрителей. Фильм даже получил множество номинаций: "Оскара" за лучшие костюмы, "Золотой глобус", Сатурн и BAFTA. В 1993 году вышла вторая часть фильма, "Семейные ценности Аддамсов".

Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс" Фото: instagram.com/meettheaddams Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс" Фото: instagram.com/meettheaddams Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс" Фото: instagram.com/meettheaddams Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс" Фото: instagram.com/meettheaddams Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс" Фото: instagram.com/meettheaddams Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс" Фото: instagram.com/meettheaddams Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс" Фото: instagram.com/meettheaddams Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс" Фото: instagram.com/meettheaddams Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс" Фото: instagram.com/meettheaddams 1/9

Что касается современно мультика, то все образы остались неизменными, а мрачные герои продолжают жить своей необычной жизнью. Но все меняется в один момент, когда на пороге их дома появляется известная телеведущая Марго Нидлер, которая пытается всеми способами разрушить их идиллию. Наконец-то зрители дождались, когда дочь Уэнзди впервые идет в обычную школу, а сын Пагсли готовится к большому спектаклю, на который съедутся все родственники.

Напомним, ранее в сети был опубликован первый портрет новой "Семейки Аддамс" с Шарлиз Терон.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.