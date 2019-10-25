Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Семейка Аддамс": обзор готического мультфильма о самой мрачной семье планеты

Описание самой ожидаемой картины осени 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:08
"Семейка Аддамс"
"Семейка Аддамс"
Фото: Instagram.com

В украинский прокат 24 октября вышел в прокат мультфильм "Семейка Аддамс" о приключениях готической семьи, которая известна всему миру уже на протяжении 80 лет.

В канун самого мистического праздника Хэллоуина на большие экраны выходит мультфильм о жизни необычной и уже такой известной всем телезрителям семейки. К слову, героев – миллионера Гомера, его супругу Мортишу, их дочь Уэндзи (Уэндздэй) и сына Пагсли – придумал американский художник-карикатурист Чарльз Аддамс, который немного даже похож на главного героя.

Официальный трейлер мультфильма "Семейка Аддамс":

Первые серии сериала "Семейка Аддамс" впервые появился на экранах в 1964 году и продлился два года. В 1991 году был снят первый фильм с аналогичным названием. Образы из этой ленты стали каноническими и устало закрепились в воображении телезрителей. Фильм даже получил множество номинаций: "Оскара" за лучшие костюмы, "Золотой глобус", Сатурн и BAFTA. В 1993 году вышла вторая часть фильма, "Семейные ценности Аддамсов".

Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
Портретные посты мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: instagram.com/meettheaddams
1/9

Что касается современно мультика, то все образы остались неизменными, а мрачные герои продолжают жить своей необычной жизнью. Но все меняется в один момент, когда на пороге их дома появляется известная телеведущая Марго Нидлер, которая пытается всеми способами разрушить их идиллию. Наконец-то зрители дождались, когда дочь Уэнзди впервые идет в обычную школу, а сын Пагсли готовится к большому спектаклю, на который съедутся все родственники.

Напомним, ранее в сети был опубликован первый портрет новой "Семейки Аддамс" с Шарлиз Терон.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Что посмотреть на этой неделе в кино: афиша главных кинопремьер "Малефисента: Владычица Тьмы": обзор культового сиквела с Анджелиной Джоли Эльфы, единороги и магия: вышел трейлер мультфильма "Вперед" Disney готовит продолжение мультфильма "Зверополис"
мультфильм афиша Семейка Адамс
Реклама

Новости партнеров

Большое горе в семье Русланы Писанки
Большое горе в семье Русланы Писанки
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)

Популярные статьи

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

Вчера, 14:23Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Пришлось вызывать скорую: Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Меган Маркл оконфузилась на форуме в Лондоне: видео

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Вижу лицо своего мужа": Тина Кароль показала подросшего сына

Вчера, 11:59Wellness

Магнитная буря начинается с 24 октября 2019: сколько дней продлится и чем опасна

Вчера, 10:55Wellness

Когда самая мощная и продолжительная магнитная буря в октябре 2019 придет на Землю

Вчера, 08:26Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд с украинскими корнями

23 октябряТехно

В Grand Theft Auto V ввели жесткое ограничение

23 октябряШоу-бизнес

"Как она мне понравилась!" Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских

23 октябряFood

Как приготовить мясо по-французски с помидорами и сыром

23 октябряFood

Что приготовить на ужин из картофеля: ТОП-5 рецептов

22 октябряШоу-бизнес

У участницы "Танці з зірками" умер близкий человек

22 октябряСтиль

Нежность и грация: Елена Зеленская очаровала красотой в Японии

22 октябряWellness

Кетогенная диета: почему ее выбирают знаменитости

22 октябряТехно

Открытие в Антарктиде доказывает существование суперконтинента на Земле