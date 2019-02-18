Съемки девятого эпизода "Звездных войн" завершены

Премьера фильма намечена на осень 2019 года

"Звездные войны. Эпизод IX" Фото: YouTube

Поклонники "Звездных войн" дождались новых подробностей девятой части любимой франшизы, в которою может вернуться известный злодей. Режиссер Джей Джей Абрамс сообщил о завершении съемок девятого эпизода киносаги "Звездные войны". Об этом он написал в Twitter.

"Не представляю, как можно поблагодарить эту действительно волшебную команду и актеров", − отметил Абрамс.

Скриншот из соцсети

Он также подчеркнул, что "навсегда в долгу" перед всеми членами команды.

Выход картины "Звездные войны. Эпизод IX" на экраны ожидается 19 декабря 2019 года.

Напомним, известный персонаж американской актрисы Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016 года, принцесса Лея Органа – появится в новом эпизоде "Звездных войн".

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