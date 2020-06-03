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Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом – стало известно, когда возобновится производство

Сегодня, 17:53

Постепенно киноиндустрия возвращается к работе

Съемки фильма "Миссия невыполнима 7", которые были остановлены из-за вспышки коронавируса, возобновятся в сентябре этого года. Об этом сообщает Screenrant.

Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
Фото: Imdb.com

Спустя почти семь месяцев после того, как в Италии были остановлены съемки "Миссия невыполнима 7", производство долгожданного продолжения франшизы продолжится.

Работа над фильмом с участием Тома Круза была поставлена на паузу еще в феврале 2020 года. Тогда пандемия коронавируса настигла Италию. Съемки в Венеции должны были продлиться три недели, а затем и в других регионах страны. Однако для безопасности съемочной группы и актеров съемки были отложены на неопределенный период.

"Миссия невыполнима 7" стал первой кинолентой, производство которой было остановлено из-за пандемии. Вслед были отменены съемки и других фильмов, и неизвестно, продолжится ли над ними работа в ближайшее время.

Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
Фото: Imdb.com

"Аватар 2" стал первым фильмом, съемки которого возобновились после начала пандемии. 1 июня продюсер Джон Ландау опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии и показал, что они с режиссером Джеймсом Кэмероном вернулись на съемки в Новую Зеландию после 14 дней самоизоляции.

INSTAGRAM

Премьера фильма "Миссия невыполнима 7" должна была состояться 22 июля 2021 года, но теперь перенесена на ноябрь 2021 года. Выход следующей части – "Миссия невыполнима 8" был запланирован на 4 августа 2022 года.

Ранее мы сообщали, что 57-летний Том Круз и Илон Маск планируют снять первый боевик в космосе вместе с NASA. Снимет фильм режиссер киноленты "Мистер и миссис Смит".

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