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Съемки нового "Бэтмена" отложили на две недели из-за коронавируса

Картину снимали в Лондоне с января текущего года

Инна Петрова
Сегодня, 11:00

Распространение коронавируса продолжает влиять на киноиндустрию. Из-за эпидемии переносятся не только премьеры, но и производство фильмов. Накануне стало известно, что студия Warner Bros. приостановила съемки нового "Бэтмена", сюжет которого слили в сеть, на две недели.

В январе в Лондоне начались съемки картины "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза. В роли Темного рыцаря появится Роберт Паттинсон, к которому присоединятся Колин Фаррелл, Зои Кравиц, Пол Дано и Энди Серкис. Однако зрители увидят долгожданное кино, очевидно, не скоро.

Съемки нового
Съемки нового "Бэтмена" отложили на две недели Фото: twitter.com/mattreevesLA

Американская киностудия Warner Bros. решила приостановить съемки "Бэтмена" из-за коронавируса, начиная с 15 марта. Об этом сообщается на официальном сайте.

"Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня. Студия продолжит внимательно отслеживать ситуацию", – говорится в заявлении.

Остается надеяться, что ситуация с эпидемией пойдет на спад совсем скоро, а работу над фильмом возобновят. В кинотеатрах новый "Бэтмен" должен был появиться не ранее лета 2021 года.

Ранее коронавирус повлиял на съемки таких картин, как "Мир Юрского периода: Власть", "Мулан", "Не время умирать", премьеру "Форсажа 9" и "Тихого места 2".

Смотрите первый тизер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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