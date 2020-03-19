Съемки продолжения сериала "Друзья" отложили из-за коронавируса

Работу над проектом отложили до мая

Старт съемок нового эпизода сериала "Друзья", производства HBO Max отложили из-за коронавируса. Герои культового проекта должны были вернуться на экраны в мае этого года. Теперь работа над шоу заморожена минимум на месяц, сообщает Variety.

Согласно инсайдерской информации, съемки новых "Друзей" должны были начаться уже на следующей неделе, однако теперь их старт переносится на начало мая. К слову, запуск стриминговой платформы HBO Max также запланирован на май 2020 года. Кроме "Друзей", сервис покажет перезапуск "Сплетницы" с обновленным кастом.

"Друзья" Фото: YouTube

О выпуске специального эпизода шоу "Друзья", который продлится 60 минут, объявила компания WarnerMedia в феврале 2020 года. Ожидалось, что зрители снова увидят любимых героев в исполнении Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта ЛеБлана, Мэтью Перри и Дэвида Швиммера.

Ранее Дженнифер Энистон и Мэтт ЛеБлан, которые исполнили роли Рэйчел и Джоуи, подтвердили продолжение сериала на своих страницах в Instagram. В СМИ также писали, то звезды получат за новый эпизод гонорары в размере от 3 миллионов до 4 миллионов долларов.

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Накануне в сети было обнародовано архивное фото с финальных съемок сериала "Друзья".

Сайте Сегодня.Lifestyle также писал, что съемки нового "Бэтмена" отложили на две недели из-за коронавируса.

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