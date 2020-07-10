Съемочная группа нового фильма "Мир Юрского периода 3" заразилась коронавирусом

Известно лишь, что среди заболевших нет исполнителей главных ролей

В первый день возобновления съемок предстоящего фильма "Мир Юрского периода 3", который выйдет в прокат в 2021 году, у части съемочной группы тест на COVID-19 оказался положительным. Об этом сообщает издание The Sun.

В Великобритании на киностудии Pinewood Studios, которая расположена недалеко от Лондона, продолжились съемки третьей серии фантастического фильма "Мир Юрского периода". В ней снимаются звезды оригинальной трилогии Стивена Спилберга Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм, а также Крис Прэтт.

Члены команды "Мир Юрского периода 3" заболели коронавирусом Фото: facebook.com/JurassicWorld

Во время глобального карантина приостановилась работа киноиндустрии почти во всем мире. Наконец-то проекты постепенно выходят из "заморозки" и начинается возобновление производства. Хотя, некоторым удалось снять кино и во время карантина. Недавно стало известно, что Джон Дэвид Вашингтон и Зендая снялись в секретном фильме в разгар пандемии.

Тем не менее "Мир Юрского периода 3" стал первым большим проектом, возобновившим съемки после глобального карантина. В первый же съемочный день было обнаружено, что несколько членов команды заразились коронавирусом и съемки снова приостановлены. О том, кто конкретно из съемочной группы заразился – не сообщается, но известно, что это не исполнители главных ролей.

"Это последнее, чего мы ожидали. Все были в восторге от того, что на съемочной площадке работа снова запущена, но эта новость может полностью все разрушить. Здесь на карту поставлены миллионы и миллионы фунтов", – сообщил источник изданию The Sun.

Фильм является шестой частью франшизы Парка Юрского периода. В начале этого года съемки проходили в Канаде, в затем были перемещены в Великобританию.

Ранее мы сообщали, что в Новой Зеландии разрешили продолжить съемки сериала "Властелин колец".

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