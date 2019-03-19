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Серьезные и красивые: появился постер фильма "Однажды в Голливуде"

Главные роли исполнили Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46
"Однажды в Голливуде"
"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/leonardodicaprio

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который снимет сериал о первом серийном убийце Америки, опубликовал первый постер нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Фото опубликовал в своем микроблоге.

"Однажды в Голливуде"
"Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/leonardodicaprio

Леонардо Ди Каприо играет в фильме одну из главных ролей. Помимо него в ленте также снимаются Брэд Питт, Марго Робби, Дакота Фэннинг, Аль Пачино и Дэмиэн Льюис. Умерший от инсульта Люк Перри также должен появиться в картине.

На опубликованном постере запечатлены герои Ди Каприо и Питта. Они стоят на фоне знаменитого памятного знака на Голливудских холмах Лос-Анджелеса – HOLLYWOOD.

Премьера фильма в прокат ожидается 26 июля этого года. Он должен стать девятым в карьере Тарантино.

Напомним, ранее журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры из нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". На фото представлены главные герои картины в исполнении Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Марго Робби, а также Аль Пачино.

Смотрите видео о том, как Леонардо Ди Каприо борется за сохранение окружающей среды:

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Источник: Сегодня
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