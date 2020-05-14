Сергей Притула назвал ТОП-5 его любимых украинских фильмов

Ведущий поделился своими фаворитами

Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, который рассказал какими последствиями карантина недоволен, записал новый влог для своего YouTube канала, в котором назвал свои ТОП-5 украинских фильмов.

Ведущий снял ролик совместно с блогером Тайлером Андерсоном.

Сергей Притула и Тайлер Андерсон Фото: Скриншот из видео

Пятое место занял первый украиноязычный триллер "Штольня" режиссера Любомира Левицкого.

"Фильм стал одновременно и мемом в те времена, но в мой рейтинг он попал не потому, что он какой-то гениальный, а потому, что это была первая в Украине попытка сделать кальку с Голливуда", – сказал Сергей Притула.

На четвертом месте оказался фильм "Секс и ничего личного", в котором он сыграл главную роль.

Сергей Притула назвал любимые украинские фильмы Фото: Скриншот из видео

Третьим любимым фильмом шоумена стал "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы.

Сергей Притула назвал ТОП-5 украинских фильмов Фото: Скриншот из видео

Второе место занял фильм "Племя" Мирослава Слабошпицкого.

"Мне кажется, что Мирослав Слабошпицкий сделал все для того, чтобы поменять представление об украинском полнометражном кино. Несмотря на то, что этот фильм у меня в топчике на втором месте, я глубоко убежден, что это самое гениальное и крутое, что сняли в Украине за 28 лет независимости", – сказал ведущий.

Почетное первое место в рейтинге Сергея Притулы заняла документальная кинолента "Зима в огне" режиссера Евгения Афинеевского.

Сергей Притула назвал любимые украинские фильмы Фото: Скриншот из видео

"Зима в огне" – это фильм, который я время от времени пересматриваю просто для того, чтобы небольшая рана на сердце не заживала, чтобы она была немного раздражена. Это позволяет находиться в более монолитном состоянии, в тонусе к тем делам, которые происходят в Украине, вокруг тебя", – сказал Сергей Притула.

Как мы сообщали ранее, фильм "Зима в огне" получил престижную премию в США.

Ранее Сергей Притула поделился воспоминаниями из детства о своей маме.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться