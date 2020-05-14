Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сергей Притула назвал ТОП-5 его любимых украинских фильмов

Ведущий поделился своими фаворитами

Дарина Алексеева
Сегодня, 12:12

Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, который рассказал какими последствиями карантина недоволен, записал новый влог для своего YouTube канала, в котором назвал свои ТОП-5 украинских фильмов.

Ведущий снял ролик совместно с блогером Тайлером Андерсоном.

Сергей Притула и Тайлер Андерсон
Сергей Притула и Тайлер Андерсон
Фото: Скриншот из видео

Пятое место занял первый украиноязычный триллер "Штольня" режиссера Любомира Левицкого.

"Фильм стал одновременно и мемом в те времена, но в мой рейтинг он попал не потому, что он какой-то гениальный, а потому, что это была первая в Украине попытка сделать кальку с Голливуда", – сказал Сергей Притула.

На четвертом месте оказался фильм "Секс и ничего личного", в котором он сыграл главную роль.

Сергей Притула назвал любимые украинские фильмы
Сергей Притула назвал любимые украинские фильмы
Фото: Скриншот из видео

Третьим любимым фильмом шоумена стал "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы.

Сергей Притула назвал ТОП-5 украинских фильмов
Сергей Притула назвал ТОП-5 украинских фильмов
Фото: Скриншот из видео

Второе место занял фильм "Племя" Мирослава Слабошпицкого.

"Мне кажется, что Мирослав Слабошпицкий сделал все для того, чтобы поменять представление об украинском полнометражном кино. Несмотря на то, что этот фильм у меня в топчике на втором месте, я глубоко убежден, что это самое гениальное и крутое, что сняли в Украине за 28 лет независимости", – сказал ведущий.

Почетное первое место в рейтинге Сергея Притулы заняла документальная кинолента "Зима в огне" режиссера Евгения Афинеевского.

Сергей Притула назвал любимые украинские фильмы
Сергей Притула назвал любимые украинские фильмы
Фото: Скриншот из видео

"Зима в огне" – это фильм, который я время от времени пересматриваю просто для того, чтобы небольшая рана на сердце не заживала, чтобы она была немного раздражена. Это позволяет находиться в более монолитном состоянии, в тонусе к тем делам, которые происходят в Украине, вокруг тебя", – сказал Сергей Притула.

Как мы сообщали ранее, фильм "Зима в огне" получил престижную премию в США.

Ранее Сергей Притула поделился воспоминаниями из детства о своей маме.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
7 лауреатов кинопремии Золота Дзиґа-2020, которые вы можете посмотреть онлайн Золота Дзиґа-2020: полный список победителей Украинские мини-сериалы, которые можно посмотреть за выходные
Сергей Притула украинское кино
Реклама

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Эффектная девушка лидера
Эффектная девушка лидера "Зари" освежает воспоминания о лете
Модель с идеальной внешностью снялась без белья (фото)
Модель с идеальной внешностью снялась без белья (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 09:06Food

С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой

Вчера, 15:57Fun

13 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:02Шоу-бизнес

Супермодель Снежана Онопко после 10 лет побоев: "Муж насиловал меня"

Вчера, 12:55Шоу-бизнес

Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем Паперным: "Это был ад"

Вчера, 12:00Food

Как правильно варить булгур на плите

Вчера, 09:34Events

Ретроградные планеты 2020: даты и влияние

Вчера, 09:29Fun

На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

Вчера, 09:25Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Вчера, 05:55Fun

Потерянное 30 лет назад кольцо нашлось на другом континенте: фото

12 маяFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

12 маяШоу-бизнес

Снежана Егорова стала бабушкой в третий раз

12 маяFun

Полностью белая: белку с аномальной внешностью удалось снять на фото

12 маяШоу-бизнес

Ирина Билык сменила имидж: фото новой прически

12 маяFun

Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

12 маяFun

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото

11 маяFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

Новости партнеров

Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Как с помощью соли вытянуть из курицы всю
Как с помощью соли вытянуть из курицы всю "химию"
Забыла, что сама работала официанткой: Фреймут подвергли критике
Забыла, что сама работала официанткой: Фреймут подвергли критике
Что будет, если есть два банана в день
Что будет, если есть два банана в день
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)