Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сергей Шнуров женится в новом эпатажном клипе "Кабриолет" группы "Ленинград"

Ролик стал хитом сети, набрав более двух миллионов просмотров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:57
Группа "Ленинград" выпустила клип "Кабриолет"
Группа "Ленинград" выпустила клип "Кабриолет"
Фото: YouTube

Скандальная российская группа "Ленинград" во главе со своим лидером Сергеем Шнуровым, которые ранее сообщили о прекращении своей творческой деятельности, все же порадовали своих поклонников новым клипом на песню "Кабриолет".

Смотрите подробности личной жизни Сергея Шнурова:

Ролик за сутки успел собрать более 2 миллионов просмотров. Главную роль в клипе сыграла Алла Михеева. Она была в образе девушки, которая после очень бурной вечеринки просыпается от телефонного звонка, после чего срывается и садится в машину. По дороге она активно приводит себя в порядок, переодевается, снимает потекший макияж, красится, делает прическу, – и все это во время быстрой езды, из-за чего теряет оба зеркала и крышу авто, сделав из него своеобразный "кабриолет".

Читайте также
Новый скандальный клип группы "Ленинград" и Глюк'Ozы просто "взорвал" сеть

Шнуров же в ролике ждет все это время ее на свадебной церемонии, теряет терпение и уже выбрасывает букет цветов, но девушка приезжает и ловит его.

Смотрите клип "Кабриолет":

Текст песни "Кабриолет":

Куплет 1: Ленинград
Может я ку-ку, в Мерседесике без крыши,
Еду к мужику, а вас че это колышет?
Еду и рулю, в Питере температура
Близится к нулю, Моя протестная натура!

Припев:
За рулем кабриолета, Я врубаю Летова!
И пускай уже не лето Это фиолетово!
Все идет по плану!
Все идет по плану
Все идет по плану!
Все идет по плану

Напомним, ранее группа "Ленинград" выпустила клип "Цой", который стал предметом споров в сети. Фанаты лидера "Кино" посчитали его оскорбительным и выразили свое возмущение. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Группа "Ленинград" прекращает свое существование: причина Дочь Сергея Шнурова показала их редкое совместное фото
кабриолет Ленинград сергей шнуров
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление

Популярные статьи

Сегодня, 10:48Fun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

Сегодня, 09:46Fun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 09:14Travel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Вчера, 18:41Wellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

Вчера, 16:48Wellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

Вчера, 15:30Fun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

Вчера, 12:42Шоу-бизнес

Слава Каминская назвала причину развода с мужем

Вчера, 09:21Fun

"Капсулу времени" извлекли со дна океана: ей 20 тысяч лет

Вчера, 09:00Афиша

"Чернобыль" 2019: где и когда смотреть 4-ю серию

Вчера, 08:25Техно

Ноутбук с процессором от смартфона выдал фантастические результаты

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

27 маяШоу-бизнес

Созданы друг для друга: Настя Каменских и Потап показали пляжные фото

27 маяFun

27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 маяАнонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

26 маяFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

26 маяШоу-бизнес

Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

Новости партнеров

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь