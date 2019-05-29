Сергей Шнуров женится в новом эпатажном клипе "Кабриолет" группы "Ленинград"

Ролик стал хитом сети, набрав более двух миллионов просмотров

Группа "Ленинград" выпустила клип "Кабриолет" Фото: YouTube

Скандальная российская группа "Ленинград" во главе со своим лидером Сергеем Шнуровым, которые ранее сообщили о прекращении своей творческой деятельности, все же порадовали своих поклонников новым клипом на песню "Кабриолет".

Смотрите подробности личной жизни Сергея Шнурова:

Ролик за сутки успел собрать более 2 миллионов просмотров. Главную роль в клипе сыграла Алла Михеева. Она была в образе девушки, которая после очень бурной вечеринки просыпается от телефонного звонка, после чего срывается и садится в машину. По дороге она активно приводит себя в порядок, переодевается, снимает потекший макияж, красится, делает прическу, – и все это во время быстрой езды, из-за чего теряет оба зеркала и крышу авто, сделав из него своеобразный "кабриолет".

Шнуров же в ролике ждет все это время ее на свадебной церемонии, теряет терпение и уже выбрасывает букет цветов, но девушка приезжает и ловит его.

Смотрите клип "Кабриолет":

Текст песни "Кабриолет":

Куплет 1: Ленинград

Может я ку-ку, в Мерседесике без крыши,

Еду к мужику, а вас че это колышет?

Еду и рулю, в Питере температура

Близится к нулю, Моя протестная натура!

Припев:

За рулем кабриолета, Я врубаю Летова!

И пускай уже не лето Это фиолетово!

Все идет по плану!

Все идет по плану

Все идет по плану!

Все идет по плану

Напомним, ранее группа "Ленинград" выпустила клип "Цой", который стал предметом споров в сети. Фанаты лидера "Кино" посчитали его оскорбительным и выразили свое возмущение.

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