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Сериал "Большая маленькая ложь 2": даты выхода серий, обзор 4-й серии

История "монтерейской пятерки" набирает новые обороты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:32
"Большая маленькая ложь 2"
"Большая маленькая ложь 2"
Фото: YouTube

Канал НВО наконец-то 4-й эпизод 2 сезона сериала "Большая маленькая ложь", который стал одним из самых обсуждаемых телепроектов лета. Серия называется "Она все знает". Предлагаем небольшой обзор 4-й серии сериала "Большая маленькая ложь" и трейлер серии.

Риз Уизерспун заинтриговала кадрами за съемок сериала Большая маленькая ложь:

История 4-й серии весьма запутана: Мари Луиза решает снять квартиру в дома Джейн, чтобы быть ближе к Зигги, и проводить с ним время. Когда Селеста в ужасе напоминает ей, что та хочет жить рядом с жертвой изнасилования Перри, Мари Луиза заявляет, что Джейн не похожа на таковую, и что если Перри изменял Селесте, то это ее вина, а таких женщин, как Джейн должно быть больше.

Селеста дает пощечину Мари Луизе, и та отмечает, что это еще одна причина, почему Селеста убила своего мужа, и вообще – способна ли она ухаживать за своими детьми. Когда Селеста извиняется, Мари говорит странные вещи о том, что горе может преследовать кого-то. Она вспоминает, что ее муж исчез, когда второй ее сын Раймонд погиб в аварии.

Маделин продолжает оставлять Эда в ступоре в конце каждой сцены. Рената пытается спасти хоть какие-то средства после разорения ее мужа, и параллельно устраивает вечеринку свой дочери в стиле 70-х, не скупясь на все эффекты.

Джейн и Кори успешно стали парой. Они тоже приходят к Ренате. Тем временем мама Бонни Элизабет приходит на вечеринку и начинает говорить о странной ауре в доме, из-за чего вся Монтерейская пятерка начинает переживать, что главная тайна всплывет.

Но внезапно у Элизабет случается инсульт, и ее везут в больницу. Там появляется папа Бонни, который обвиняет дочь в болезни матери. Уровень роялей в кустах и поворотов сюжета начинает зашкаливать.

Интересный трейлер 4-й серии сериала "Большая маленькая ложь 2":

Джейн и Селеста обсуждают Перри, и Селеста врет ей, что Перри ее никогда не насиловал, хотя эта сцена даже была в прошлом сезоне. Поэтому Джейн чувствует себя не в своей тарелке. А Бонни, когда видит детектива, начинает опасаться, что их обман раскрыт.

Даты выхода всех серий сериала "Большая маленькая ложь 2":

  • 2 сезон 1 серия – "Что они сделали?"– 10 июня 2019 года
  • 2 сезон 2 серия – "Поговорите с сердцем" – 17 июня 2019 года
  • 2 сезон 3 серия – "Конец света" – 24 июня 2019 года
  • 2 сезон 4 серия – "Она знает" – 1 июля 2019 года
  • 2 сезон 5 серия – "Убейте меня сейчас" – 8 июля 2019 года
  • 2 сезон 6 серия – "Плохая мама" – 15 июля 2019 года
  • 2 сезон 7 серия – "Я хочу знать" – 22 июля 2019 года

Напомним, ранее канал НВО опубликовал полноценный трейлер второго сезона сериала "Большая маленькая ложь". К своим ролям вернулись Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лора Дерн, Шэйлин Вудли, Зои Кравиц. Также к ним присоединилась и Мэрил Стрип.

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Источник: Сегодня
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