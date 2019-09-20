Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сериал "Друзья" отмечает юбилей: Google запустил пасхалки к 25-летию телешоу

Чтобы увидеть пасхалку, нужно только ввести имя персонажа в поисковой строке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:05
"Друзья"
"Друзья"
Фото: YouTube

В этом году культовый молодежный сериал "Друзья" празднует свое 25-летие. И хоть продолжение он не получит, забывать о нем никто не собирается. Например, в честь юбилея телесериала Google создал интересные пасхалки о персонажах проекта.

Узнайте подробности личной жизни актрисы из сериала "Друзья":

Для того, чтобы увидеть пасхалки, необходимо ввести в поисковике имена героев на английском, русском или украинском языках. При этом вводить можно как имена и фамилии персонажей сериала, так и просто имена вместе со словом "Друзья".

Далее под снимком актеров в правом верхнем углу появляется какой-то предмет. Нажав, на него можно увидеть анимацию, сопровождающуюся фразами или звуками из сериала.

Читайте также:
Музей сериала "Друзья" в Нью-Йорке: что можно там увидеть

Так набрав в поисковой строке "Моника Геллер" появится ведро с губкой, которая до блеска протирает имя героини на экране. Фиби Буффе в пасхалке вспоминается по песне Smelly Cat, а по экрану начинает бродить кот. Написав имя Джоуи Триббиани на экране появится много еды, и руки, забирающие ее под фразу – Joey doesn’t share food, и так далее.

Google придумал пасхалки для поклонников сериала "Друзья"
Фото: скриншот
Google придумал пасхалки для поклонников сериала "Друзья"
Фото: скриншот
Google придумал пасхалки для поклонников сериала "Друзья"
Фото: скриншот
Google придумал пасхалки для поклонников сериала "Друзья"
Фото: скриншот
Google придумал пасхалки для поклонников сериала "Друзья"
Фото: скриншот
Google придумал пасхалки для поклонников сериала "Друзья"
Фото: скриншот
Google придумал пасхалки для поклонников сериала "Друзья"
Фото: скриншот
1/7

Отметим, что первая серия сериала "Друзья" вышла на канале NBC 22 сентября 1994 года. Шоу продлилось до 6 мая 2004 года. Всего было снято 10 сезонов сериала и 236 эпизодов.

Напомним, в честь 25-летия "Друзей" издание IndieWire выяснило, кто из персонажей культового сериала – самый лучший. Это было сделано путем опроса теле- и кинокритиков.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Официально: культовый сериал «Друзья» удалят из Netflix Дженнифер Энистон рассказала, кого бы хотела снова сыграть В сети появились архивные снимки со съемок сериала «Друзья» В Нью-Йорке открыли музей, посвященный сериалу "Друзья"
сериал шоу Google серия сериал Друзья Пасхалка
Реклама

Новости партнеров

15 лет вместе: редкое фото Оли Полякова и ее мужа
15 лет вместе: редкое фото Оли Полякова и ее мужа
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Собчак станцевала откровенный танец на собственной свадьбе
Собчак станцевала откровенный танец на собственной свадьбе
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона

Популярные статьи

Сегодня, 11:05Fun

Instagram вводит важный запрет на фото: что теперь нельзя публиковать

Сегодня, 10:33Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 20 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 17:48Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в сознании: что с ней сейчас

Вчера, 14:08Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в палату: все подробности

Вчера, 11:27Fun

19 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 07:13Events

Михайлово чудо 2019: значение и традиции праздника

Вчера, 06:57Fun

У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вышла из комы – СМИ

18 сентябряСтиль

Уже не модно: ТОП-7 антитрендов этой осени

18 сентябряШоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

18 сентябряFood

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

18 сентябряШоу-бизнес

"Ей очень плохо": российский адвокат рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

18 сентябряFun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

Новости партнеров

Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Роскошная подруга полузащитника
Роскошная подруга полузащитника "Зари" Владислава Кочергина
Хвороба Заворотнюк зовсім не така, як стверджували
Хвороба Заворотнюк зовсім не така, як стверджували
7 простых приемов макияжа, которые помогут стать неотразимой
7 простых приемов макияжа, которые помогут стать неотразимой
Зеленые помидоры фаршированные чесноком на зиму: рецепт
Зеленые помидоры фаршированные чесноком на зиму: рецепт
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів