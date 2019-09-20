Сериал "Друзья" отмечает юбилей: Google запустил пасхалки к 25-летию телешоу

Чтобы увидеть пасхалку, нужно только ввести имя персонажа в поисковой строке

"Друзья" Фото: YouTube

В этом году культовый молодежный сериал "Друзья" празднует свое 25-летие. И хоть продолжение он не получит, забывать о нем никто не собирается. Например, в честь юбилея телесериала Google создал интересные пасхалки о персонажах проекта.

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Для того, чтобы увидеть пасхалки, необходимо ввести в поисковике имена героев на английском, русском или украинском языках. При этом вводить можно как имена и фамилии персонажей сериала, так и просто имена вместе со словом "Друзья".

Далее под снимком актеров в правом верхнем углу появляется какой-то предмет. Нажав, на него можно увидеть анимацию, сопровождающуюся фразами или звуками из сериала.

Так набрав в поисковой строке "Моника Геллер" появится ведро с губкой, которая до блеска протирает имя героини на экране. Фиби Буффе в пасхалке вспоминается по песне Smelly Cat, а по экрану начинает бродить кот. Написав имя Джоуи Триббиани на экране появится много еды, и руки, забирающие ее под фразу – Joey doesn’t share food, и так далее.

Google придумал пасхалки для поклонников сериала "Друзья" Фото: скриншот Google придумал пасхалки для поклонников сериала "Друзья" Фото: скриншот Google придумал пасхалки для поклонников сериала "Друзья" Фото: скриншот Google придумал пасхалки для поклонников сериала "Друзья" Фото: скриншот Google придумал пасхалки для поклонников сериала "Друзья" Фото: скриншот Google придумал пасхалки для поклонников сериала "Друзья" Фото: скриншот Google придумал пасхалки для поклонников сериала "Друзья" Фото: скриншот 1/7

Отметим, что первая серия сериала "Друзья" вышла на канале NBC 22 сентября 1994 года. Шоу продлилось до 6 мая 2004 года. Всего было снято 10 сезонов сериала и 236 эпизодов.

Напомним, в честь 25-летия "Друзей" издание IndieWire выяснило, кто из персонажей культового сериала – самый лучший. Это было сделано путем опроса теле- и кинокритиков.

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