Сериал "Ходячие мертвецы" продлили еще на 10 лет

Да-да, сериал станет долгоиграющей платинкой еще на десяток лет. Может и спин-оффом обзаведется

Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"

Не успели зрители опомниться о того, что культовый сериал "Ходячие мертвецы" будет продлен на 9-й сезон, как создатели уже заваливают новыми трейлерами. А теперь еще стало известно, что американский телеканал AMC запланировал продлить зомби-сериал еще на 10 лет. Об этом сообщает Forbes.

Гендиректор канала Джош Сапан заявил, что руководство не смущают нынешние рейтинги сериала, которые снизились наполовину после пика несколько лет тому назад.

"У нас есть план на следующие 10 лет. Это аккуратный план, выказывающий уважение многочисленной армии фанатов", – сказал он и добавил, что в будущем возможны спин-оффы "Ходячих". Отметим, что "Ходячие мертвецы" – самый рейтинговый сериал на AMC. Он в три-пять раз опережает все другие программы на этом телеканале.

Напомним, актер Эндрю Линкольн устал бороться с зомби и уходит, и грядущий девятый сезон станет последним для персонажа Рика Граймса.

Отметим, что после того, как финальный эпизод 8 сезона вышел в эфир рейтинги "Ходячих" скатились до уровня 7-летней давности.