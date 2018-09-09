Сериал "Игра престолов" взял семь статуэток Creative Arts Emmy

В Лос-Анджелесе прошла первая часть церемонии вручения премии "Creative Arts Emmys"

Команда "Игры престолов" на церемонии вручения премии Creative Arts Emmys-2018

Культовый сериал "Игра престолов", который побил собственный рекорд на съемках 8-го сезона, завоевал больше всего статуэток ежегодной премии Creative Arts Emmy Awards 2018. Об этом сообщает Variety.

Отметим, что в субботу, 8 сентября, в Лос-Анджелесе прошла первая часть церемонии вручения премии "Creative Arts Emmys", которая присуждается за достижения в телеиндустрии в "технических" категориях (музыка, звук, грим, костюмы, монтаж, визуальные эффекты, кастинг и тому подобное). Вторая часть церемонии состоялась 9 сентября.

Итак, сериал телеканала НВО получил больше всего премий – семь побед в 22 номинациях. Еще одним триумфатором стал мини-сериал "Убийство Версаче" в рамках проекта "Американская история преступлений". Шоу получило четыре награды, в том числе – за Лучшие костюмы.

Стоит отметить и то, что компания Netflix вытеснила FX с места главного шоу-канала. Стриминговый сервис получил сразу десять наград.

Победителями в категории "сериалы" также стали:

"Лучший телевизионный фильм" – "Черное зеркало" (эпизод "USS Callister")

"Лучший анимационный сериал" – "Рик и Морти" (эпизод "Pickle Rick")

"Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале" – Тиффани Хэддиш ("Субботним вечером в прямом эфире")

"Лучший приглашенный актер в комедийном сериале" – Кэтт Уильямс ("Атланта")

"Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале" – Самира Уайли ("Рассказ служанки")

"Лучший приглашенный актер в драматическом сериале" – Рон Сепас Джонс ("Это мы")

"Лучшая киносъемка для многокамерного сериала" – "Уилл и Грейс"

"Лучшая киносъемка одной камерой для получасового сериала" – "Атланта" (эпизод "Teddy Perkins")

"Лучшая киносъемка одной камерой для часового сериала" – "Корона" (эпизод "Beryl")

"Лучшая киносъемка для мини-сериала или телефильма" – "Гений" (эпизод "Chapter One")

"Лучшая постановка трюков для комедийного сериала" – "Блеск"

"Лучшая постановка трюков для драматического сериала, мини-сериала или телефильма" – "Игра престолов"

"Лучшие визуальные эффекты" – "Игра престолов"

"Лучшие визуальные эффекты для роли второго плана" – "Алиенист"

"Лучшая музыкальная композиция для сериала" – "Игра престолов"

"Лучшая оригинальная заглавная музыкальная композиция" – "Забытые Богом"

"Лучший дизайн заглавных титров" – "Двойник"

"Лучший монтаж звука для часового драматического или комедийного сериала" – "Очень странные дела"

"Лучший монтаж звука для получасового драматического или комедийного сериала" – "Атланта"

"Лучший монтаж звука для мини-сериала или телефильма" – "Черное зеркало"

"Лучшие звуковые эффекты для получасового драматического или комедийного сериала" – "Барри"

"Лучшие звуковые эффекты для часового драматического или комедийного сериала" – "Игра престолов"

"Лучшие звуковые эффекты для мини-сериала, телефильма или спецвыпуска" – "Гений"

"Лучший грим для сериала, снятого одной камерой" – "Мир дикого запада"

"Лучший грим для мини-сериала или телефильма" – "Американская история преступлений"

"Лучший накладной грим для сериала, мини-сериала или телефильма" – "Игра престолов"

"Лучший дизайн причесок для сериала, снятого одной камерой" – "Мир дикого запада"

"Лучший дизайн причесок для мини-сериала или телефильма" – "Американская история преступлений"

"Лучший дизайн костюмов для исторического сериала, мини-сериала или телефильма" – "Корона"

"Лучший дизайн костюмов для современного сериала, мини-сериала или телефильма" – "Американская история преступлений"

"Лучший дизайн костюмов для научно-фантастического или фэнтезийного сериала, мини-сериала или телефильма" – "Игра престолов"

"Лучший монтаж в драматическом сериале, снятом одной камерой" – "Рассказ служанки"

"Лучший монтаж для многокамерного комедийного сериала" – "Уилл и Грейс"

"Лучший монтаж в комедийном сериале, снятом одной камерой" – "Удивительная миссис Майзел"

"Лучший монтаж в мини-сериале или телефильме" – "Черное зеркало"

"Лучший кастинг актеров для мини-сериала, телефильма или спецвыпуска" – "Американская история преступлений"

"Лучший кастинг актеров для драматического сериала" – "Корона"

"Лучший кастинг актеров для комедийного сериала" – "Удивительная миссис Майзел"

Напомним, в Лос-Анджелесе, в кинотеатре Microsoft 17 сентября пройдет полная церемония награждения премии "Эмми". Недавно были объявлены все номинанты.