Сериал "Локи": известно, кто сыграет главную женскую роль с Томом Хиддлстоном

Релиз запланирован на потоковом сервисе Disney+ весной 2021 года

Актриса Гугу Мбата-Роу Фото: Getty Images

Как известно, всеми любимый пакостник Локи вернется на экраны в новом персональном сериале. И, если понятно, что заглавную роль, роль Локи, исполнит Том Хиддлстон, игравший этого персонажа на большом экране, то кому достанется главная женская роль – загадка. Однако, по информации Deadline, актриса Гугу Мбата-Роу, известная по фильмам "Парадокс Кловерфилда", "Сирота Бруклин", а также сериалам "Черное зеркало" и "Утреннее шоу", присоединилась к кастингу марвеловского телешоу "Локи".

Узнайте также, как сложилась жизнь актеров телесериала "Санта Барбара":

Роль, доставшаяся актрисе, не уточняется, но инсайдеры утверждают, что это ведущая женская партия.

О сюжете проекта пока известно немного. Действие должно развернуться после событий фильма "Мстители: Финал". Локи будет путешествовать во времени и влиять на знаковые моменты истории человечества.

Релиз запланирован на потоковом сервисе Disney+ весной 2021 года.

Напомним, Том Хиддлстон пообещал больше пакостей от Локи в новом многосерийном проекте.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.