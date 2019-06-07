Сериал "Люцифер" продлили на заключительный пятый сезон
Когда состоится премьера нового сезона, пока неизвестно
Поклонники сериала "Люцифер" могут ликовать, ведь после того, как Netflix "спас" проект и выпустил четвертый сезон, он же продлил сериал на пятый. Впрочем, этот сезон будет последним, сообщает Deadline.
В Украине назвали самые популярные сериалы:
"Мы так благодарны Netflix за то, что он воскресил наше шоу и позволил нам закончить его так, как мы хотели. Что самое важное, мы хотим поблагодарить фанатов за их поддержку. Лучшее еще впереди", – сообщили в Twitter исполнительные продюсеры Илди Модрович и Джо Хендерсон.
В начале мая в эфир вышел четвертый сезон "Люцифера", а когда ждать премьеры финальных эпизодов, пока не сообщается.
Читайте такжеNetflix показал тизер нового сезона "Люцифера"
Стоит отметить, что сериал повествует о повелителе ада, который отправляется в Лос-Анджелес, чтобы развеять скуку. Он открывает элитный ночной клуб, но когда в нем убивают поп-звезду, Люцифер присоединяется к расследованию преступления.
Напомним, четвертый сезон "Люцифере" вышел 8 мая и показал хорошие рейтинги.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram