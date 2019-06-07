Сериал "Люцифер" продлили на заключительный пятый сезон

Когда состоится премьера нового сезона, пока неизвестно

"Люцифер" Фото: YouTube

Поклонники сериала "Люцифер" могут ликовать, ведь после того, как Netflix "спас" проект и выпустил четвертый сезон, он же продлил сериал на пятый. Впрочем, этот сезон будет последним, сообщает Deadline.

В Украине назвали самые популярные сериалы:

"Мы так благодарны Netflix за то, что он воскресил наше шоу и позволил нам закончить его так, как мы хотели. Что самое важное, мы хотим поблагодарить фанатов за их поддержку. Лучшее еще впереди", – сообщили в Twitter исполнительные продюсеры Илди Модрович и Джо Хендерсон.

В начале мая в эфир вышел четвертый сезон "Люцифера", а когда ждать премьеры финальных эпизодов, пока не сообщается.

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Стоит отметить, что сериал повествует о повелителе ада, который отправляется в Лос-Анджелес, чтобы развеять скуку. Он открывает элитный ночной клуб, но когда в нем убивают поп-звезду, Люцифер присоединяется к расследованию преступления.

Напомним, четвертый сезон "Люцифере" вышел 8 мая и показал хорошие рейтинги.

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