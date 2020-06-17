Сериал недели: чем вас удивит криминальная мелодрама "Двойное отражение"

Главной героине предстоит противостояние с опасным киллером

Криминальная мелодрама "Двойное отражение" – один из сериальных хитов 2019 года. Премьера сериала состоялась прошлой осенью на телеканале "Украина", приковав миллионы зрителей к экранам.

В центре сюжета – трагичная история девушки Жанны, возлюбленного которой убили на её глазах. Она становится свидетельницей происшедшего и за ней начинается настоящая охота. Какие трудности ждут Жанну впереди и сможет ли она спастись от преследования убийцы её любимого – вы узнаете в новом разделе сайта Сегодня.TV, где можно посмотреть все серии сериала "Двойное отражение".

Если к середине недели вы устали от работы и хотите насладиться чашечкой любимого напитка перед экраном, Сегодня.Lifestyle рассказывает, почему вам стоит присмотреться к этой мелодраме.

Сериал "Двойное отражение" Фото: kanalukraina.tv

Динамичный сюжет

Успешный бизнесмен Сергей убит на глазах своей любимой – девушки Жанны. Ей чудом удается спастись, сбежав от киллера. Однако она успела заметить, кто наемный убийца. Им оказалась "правая рука" делового партнера Сергея, Евгения Покровского. Сам Покровский известен как жестокий старик, построивший свой бизнес на крови и хладнокровных убийствах. Покровский начинает настоящую охоту за Жанной, которую считает очень опасной свидетельницей. Чтобы спастись и отомстить убийце за смерть любимого, Жанне приходится принять участие в программе защиты свидетелей, что означает сменить не только имя, фамилию и переехать в другой город, но и внешне стать совершенно другим человеком. Интрига и динамичный, интересный сюжет позволит вам смотреть сериал на одном дыхании.

Кадр из сериала "Двойное отражение" Фото: kino-teatr.ru

Харизматичный каст

Главную роль в сериале исполнила молодая актриса Анастасия Крылова, на счету у которой уже более десятка ролей. Среди них как роли в сериалах, так и в кино. В основной актерский состав также вошли Ольга Михайлова, Валерий Баринов и Александр Наумов, Прохор Дубравин и Дамир Сухов.

Прохор Дубравин знаком украинскому зрителю по ролям в сериалах "Хрустальная мечта", "Немая", "Лабиринт", "Женские секреты", "Неслучайные встречи".

Кадр со съемок сериала "Двойное отражение" – Дамир Сухов и Валерий Баринов Фото: kanalukraina.tv

За талантливым актером Дамиром Суховым закрепилось амплуа решительного персонажа с твердым характером. Так, Дамир Сухов появлялся в роли следователя в украинских сериалах "Мой милый найденыш" и "Время уходить, время возвращаться", сыграл хозяина клуба в детективной мелодраме "Исчезающие следы", в роли адвоката в сериале "Тайны", а также в популярном сериале 2020 года "Отречение".

В сериале также снимались актеры: Станислав Щекин, Виктор Шестаков, Елена Сикорская, Дмитрий Лаленков, Олесь Кацион, Юлия Першута, Лилия Нагорная, Сергей Гутько, Наталия Цыганенко, Владимир Гладкий, Алексей Череватенко, Алексей Смолка, Ярослав Гуревич, Игорь Писный, Иван Каблов, Александр Семишкур, Борис Книженко, Юрий Громовой, Галина Корнеева, Елена Грицай и другие.

Кадр со съемок сериала "Двойное отражение" Фото: kanalukraina.tv

Количество серий в сериале

Благодаря увлекательному сюжету сериал смотрится на одном дыхании. Он состоит всего из 8 серий, которые можно легко осилить за выходные.

Режиссер фильма – Александр Пархоменко. Оператор-постановщик – Артем Козырев. Продюсер – Валентин Опалев. Исполнительный продюсер – Павел Карван.

Производством по заказу канала "Украина" занималась Кинокомпания "Киевтелефильм". Съемки проходили в Киеве и в Киевской области.

Увлекательный сюжет, великолепная игра актеров, которые не играют, а живут жизнью своих героев на съемочной площадке, отличная режиссура позволят вам окунуться на время просмотра в мир сериала и быть на одной волне с событиями, происходящими в нем.

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