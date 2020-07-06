Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сериал недели: история любви и ненависти в мелодраме "Путешествие к центру души"

Сегодня, 13:32

Действие истории разворачивается на фоне бурных 90-х

Центральная сюжетная линия мелодраматического сериала "Путешествие к центру души" – история отношений двух подруг Риты и Веры. Это история дружбы и зависти, любви и ненависти, взаимопомощи и предательства, наивности и прозрения, соперничества и обмана, подлости и благородства. Развитие событий происходит в "лихие 90-е", момент распада Советского Союза и перестройки, период бандитизма и коррупции.

Сегодня.Lifestyle рассказывают, почему сериал "Путешествие к центру души" стоит увидеть каждому, а также об интересном актёрском составе. Если вы пропустили эту сериальную новинку 2018 года, то все серии сериала "Путешествие к центру души" можно посмотреть онлайн в новом разделе сайта Сегодня.TV.

Кадр из сериала "Путешествие к центру души"
Кадр из сериала "Путешествие к центру души"
Фото: kanalukraina.tv

Сюжет сериала "Путешествие к центру души"

16-серийная мелодрама рассказывает о судьбе двух девушек Риты и Веры. Их объединяет многое: они одногодки, их отцы дружили ещё в институте, а спустя двадцать лет судьба свела их снова. Обе девушки воспитывались лишь отцами, так как мать Риты умерла, а Веры сбежала из семьи. Но между героинями есть и отличия. Отец Риты стал бизнесменом и смог преуспеть, а отец Веры не смог достичь больших карьерных высот, правдолюб и трудится в подчинении у отца Риты.

Есть кое-что еще, что объединяет девушек. То, что разведёт их по обе стороны дружбы и превратит в заклятых соперниц – Рита и Вера влюбились в одного парня. У Веры не лёгкая жизнь, из-за которой у неё сформировался весьма коварный двуличный характер. Постоянная зависть к Рите не даёт Вере покоя и составляет одну из главных сюжетных линий сериала. Она завидует состоятельному отцу Риты, чистоте души Риты, её самоотверженности, успешности и хочет отнять у подруги всё, включая её мужчину, деньги и даже её жизнь. Рита же, мечтает начать всё в жизни с "чистого листа". Каждой из девушек судьба преподносит такой шанс, но вот старые грехи и обиды становятся преградой на пути к новой жизни.

Кадр из сериала "Путешествие к центру души"
Кадр из сериала "Путешествие к центру души"
Фото: kanalukraina.tv

Актёры и роли

Актёрский состав подобран великолепно. И мастерски сыграны все роли в сериале, так как с первой серии и до финала полностью погружаешься в атмосферу событий, сопереживаешь героям, радуешься вместе с ними, огорчаешься в случае их неудач и искренне желаешь злу быть наказанным. Такие чувства может вызывать лишь высококлассная актёрская работа.

Кадр из сериала "Путешествие к центру души"
Кадр из сериала "Путешествие к центру души"
Фото: kanalukraina.tv

В главных ролях снимались молодые актрисы: в роли Риты Скульской – Мария Баева, в роли Веры Токменёвой – Анастасия Иванова, известная нам по мелодрамам "Наследники", "Отдай мою мечту". "Яблоко раздора" женской дружбы – Максима Каменецкого, сыграл молодой актёр Игорь Скрипко. Убедительно показал подлую сущность своего героя, Кирилла, молодой актёр Даниил Мирешкин, известный нам по сериалам "Тайны", "Тайна Марии", "Солнечный ноябрь", "Подкидыш". Также в сериале снимались: Игорь Петрусенко, Екатерина Семёнова, Ольга Радчук, Артём Позняк, Константин Корецкий, Алексей Агопьян, Владимир Абазопуло(мл), Лариса Кадочникова, Инна Мирошниченко, Наталья Кленина, Сергей Сипливый, Владислав Писаренко и другие актёры.

Кадр из сериала "Путешествие к центру души"
Кадр из сериала "Путешествие к центру души"
Фото: kanalukraina.tv

Режиссёр сериала – Дмитрий Матов, известный зрителям своими режиссёрским работами по сериалам "Подкидыш", "Наследники", "Следы в прошлое", "Отдай мою мечту".

Премьера мелодраматического сериала производства кинокомпании Star Media состоялась в мае 2018 года на телеканале "Украина".

Читайте также:
Сериал недели: чем вас удивит криминальная мелодрама "Двойное отражение"

Благодаря грамотной режиссёрской работе и талантливой игре актёров каждый образ раскрыт настолько, что зритель невольно проникается событиями, происходящими в сериале, который смотрится на одном дыхании.

Ранее мы рассказали, почему стоит посмотреть детективную мелодраму "Кто ты?".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
В Киеве завершились съемки мелодрамы «Рысь» производства телеканала «Украина» и FILM.UA Group Когда выйдет четвертый сезон сериала "Корона": что известно о сюжете и актерском составе Завершились съемки мелодрамы «После зимы»: режиссер Алина Бухтиярова рассказала о необычных моментах на съемочной площадке
сериал телеканал Украина что посмотреть вечером
Реклама

Новости партнеров

Стакан фарша и кабачки: можно готовить все лето и не надоедает
Стакан фарша и кабачки: можно готовить все лето и не надоедает
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово
Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово

Популярные статьи

Сегодня, 12:04Events

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

Сегодня, 10:58Fun

Пара живет и путешествует в старом автобусе за 700 долларов: фото

Сегодня, 08:44Fun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Сегодня, 08:35Техно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

Вчера, 17:13Events

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

Вчера, 15:53Food

Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 13:27Техно

На Юпитере обнаружен аномального размера объект: фото

Вчера, 13:10Food

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

Вчера, 10:15Events

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

4 июляТехно

Лунное затмение и полнолуние 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

4 июляFun

4 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 июляEvents

Календарь затмений-2020: даты и влияние

3 июляШоу-бизнес

"Афродита": внучка Софии Ротару восхитила идеальной фигурой в купальнике

Новости партнеров

Семья Захарова возмущена предложением Ефремова
Семья Захарова возмущена предложением Ефремова
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом
Известную ненавистницу Софии Ротару увезли со съемок
Известную ненавистницу Софии Ротару увезли со съемок
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Бесстыжая Бледанс вышла из бани в чем мать родила
Бесстыжая Бледанс вышла из бани в чем мать родила

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять