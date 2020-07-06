Сериал недели: история любви и ненависти в мелодраме "Путешествие к центру души"

Действие истории разворачивается на фоне бурных 90-х

Центральная сюжетная линия мелодраматического сериала "Путешествие к центру души" – история отношений двух подруг Риты и Веры. Это история дружбы и зависти, любви и ненависти, взаимопомощи и предательства, наивности и прозрения, соперничества и обмана, подлости и благородства. Развитие событий происходит в "лихие 90-е", момент распада Советского Союза и перестройки, период бандитизма и коррупции.

Сегодня.Lifestyle рассказывают, почему сериал "Путешествие к центру души" стоит увидеть каждому, а также об интересном актёрском составе. Если вы пропустили эту сериальную новинку 2018 года, то все серии сериала "Путешествие к центру души" можно посмотреть онлайн в новом разделе сайта Сегодня.TV.

Кадр из сериала "Путешествие к центру души" Фото: kanalukraina.tv

Сюжет сериала "Путешествие к центру души"

16-серийная мелодрама рассказывает о судьбе двух девушек Риты и Веры. Их объединяет многое: они одногодки, их отцы дружили ещё в институте, а спустя двадцать лет судьба свела их снова. Обе девушки воспитывались лишь отцами, так как мать Риты умерла, а Веры сбежала из семьи. Но между героинями есть и отличия. Отец Риты стал бизнесменом и смог преуспеть, а отец Веры не смог достичь больших карьерных высот, правдолюб и трудится в подчинении у отца Риты.

Есть кое-что еще, что объединяет девушек. То, что разведёт их по обе стороны дружбы и превратит в заклятых соперниц – Рита и Вера влюбились в одного парня. У Веры не лёгкая жизнь, из-за которой у неё сформировался весьма коварный двуличный характер. Постоянная зависть к Рите не даёт Вере покоя и составляет одну из главных сюжетных линий сериала. Она завидует состоятельному отцу Риты, чистоте души Риты, её самоотверженности, успешности и хочет отнять у подруги всё, включая её мужчину, деньги и даже её жизнь. Рита же, мечтает начать всё в жизни с "чистого листа". Каждой из девушек судьба преподносит такой шанс, но вот старые грехи и обиды становятся преградой на пути к новой жизни.

Кадр из сериала "Путешествие к центру души" Фото: kanalukraina.tv

Актёры и роли

Актёрский состав подобран великолепно. И мастерски сыграны все роли в сериале, так как с первой серии и до финала полностью погружаешься в атмосферу событий, сопереживаешь героям, радуешься вместе с ними, огорчаешься в случае их неудач и искренне желаешь злу быть наказанным. Такие чувства может вызывать лишь высококлассная актёрская работа.

Кадр из сериала "Путешествие к центру души" Фото: kanalukraina.tv

В главных ролях снимались молодые актрисы: в роли Риты Скульской – Мария Баева, в роли Веры Токменёвой – Анастасия Иванова, известная нам по мелодрамам "Наследники", "Отдай мою мечту". "Яблоко раздора" женской дружбы – Максима Каменецкого, сыграл молодой актёр Игорь Скрипко. Убедительно показал подлую сущность своего героя, Кирилла, молодой актёр Даниил Мирешкин, известный нам по сериалам "Тайны", "Тайна Марии", "Солнечный ноябрь", "Подкидыш". Также в сериале снимались: Игорь Петрусенко, Екатерина Семёнова, Ольга Радчук, Артём Позняк, Константин Корецкий, Алексей Агопьян, Владимир Абазопуло(мл), Лариса Кадочникова, Инна Мирошниченко, Наталья Кленина, Сергей Сипливый, Владислав Писаренко и другие актёры.

Кадр из сериала "Путешествие к центру души" Фото: kanalukraina.tv

Режиссёр сериала – Дмитрий Матов, известный зрителям своими режиссёрским работами по сериалам "Подкидыш", "Наследники", "Следы в прошлое", "Отдай мою мечту".

Премьера мелодраматического сериала производства кинокомпании Star Media состоялась в мае 2018 года на телеканале "Украина".

Благодаря грамотной режиссёрской работе и талантливой игре актёров каждый образ раскрыт настолько, что зритель невольно проникается событиями, происходящими в сериале, который смотрится на одном дыхании.

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