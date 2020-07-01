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Сериал недели: почему стоит посмотреть мелодраму "Любовь под микроскопом"

Сегодня, 20:23

Мини-сериал, который можно посмотреть за несколько часов

4-серийная мелодрама "Любовь под микроскопом" – фильм о ценностях, о сильных и вечных чувствах, о принятии людей такими, какие они есть, и о прощении их ошибок.

Сегодня.Lifestyle рассказывают, почему сериал "Любовь под микроскопом" заслуживает вашего внимания и почему его стоит посмотреть каждому, а также об уникальном актёрском составе. Если вы пропустили эту телесериальную новинку 2018 года, то все серии мелодрамы "Любовь под микроскопом" можно посмотреть онлайн в новом разделе сайта Сегодня.TV.

Кадр из сериала
Кадр из сериала "Любовь под микроскопом"
Фото: kanalukraina.tv

Сюжет сериала "Любовь под микроскопом"

Жизнь главной героини сериала Анны, опытного столичного хирурга складывается самым прекрасным образом, успешная карьера, она ждёт ребёнка от любимого человека, за которого собирается замуж. Но всё в один момент рушится, и в её жизни начинается чёрная полоса. На операционном столе у Анны умирает безнадёжный пациент, в смерти которого она винит себя. Затем Анна застает своего любимого человека в момент измены, теряет ребёнка, а её мама, самый близкий человек, выставляет её на улицу.

После смерти пациента Анна не может больше оперировать и, преодолев сомнения в своей профессиональной пригодности, по совету главврача уезжает подальше от столицы в другой город, где устраивается в местную больницу травматологом. В этой же больнице работает хирургом Андрей, который сыграет в её судьбе главную роль. Однако чёрная полоса преследует Анну и не отпускает. Возлюбленная Андрея, Ирина, строит козни против Анны и пытается всеми силами выжить её из города. Однажды Андрей попадает в автокатастрофу и становится инвалидом. Ирина бросает его, но Анна не теряет надежды и всеми своими силами и знаниями борется за то, чтобы Андрей снова смог ходить. В этот момент между Андреем и Анной вспыхивает любовь, развитие которой будет происходить в буквальном смысле "под микроскопом".

Кадр из сериала "Любовь под микроскопом"
Кадр из сериала "Любовь под микроскопом"
Фото: kanalukraina.tv

Основной актёрский состав

С первых минут сериала и до последнего кадра не покидает чувство реальности происходящего на экране. Такое возможно лишь благодаря актёрскому мастерству высокого уровня. Образы, созданные актёрами, ещё долго держатся в памяти после просмотра сериала. В главных ролях сериала сыграли: в роли Андрея – Вячеслав Довженко, известный нам по сериалам "Никогда не сдавайся", "Чужой грех", "Без колебаний", в роли Анны – Алина Сергеева, известная нам по сериалам "Консультант", "Без колебаний", "Одна на двоих".

Кадр из сериала
Кадр из сериала "Любовь под микроскопом"
Фото: kanalukraina.tv

Правдоподобно и искренне созданы не только положительные образы. Роль интриганки и склочницы Ирины сыграла Дарья Егоркина, а роль любимого Анны, Павла, который её предал, воплотил Дмитрий Сова. Также в сериале принимали участие: Фатима Горбенко, Андрей Мостренко, Ксения Николаева, Анатолий Ященко, Вячеслав Бабенков, Сергей Бережко, Максим Боряк, Николай Бутковский, Екатерина Вайвала, Ольга Мороз, Александр Логинов, Нина Набока, Александр Мельник и другие актёры. Режиссёр сериала – Олег Туранский, известный нам своей режиссёрской работой по сериалу "Консультант". Ранее мы рассказали, как экстраординарный украинский Шерлок Холмс в мини-сериале "Консультант" покорил зрителей.

Кадр из сериала
Кадр из сериала "Любовь под микроскопом"
Фото: kanalukraina.tv

Сериалы, несомненно, затягивают. Особенно, если сюжет интересный, лихо закручен и, чтобы в нём разобраться, сериал необходимо просто посмотреть. Если у вас не много времени, но хочется переключиться на доброе кино с интересным и увлекательным сюжетом, то 4-серийная мелодрама "Любовь под микроскопом" именно для вас. Все серии без перерыва займут лишь около трёх часов.

В разделе Сегодня.TV вы найдете все топовые украинские сериалы, среди которых и увлекательные детективы, и трогательные мелодрамы.

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