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Сериал недели: почему стоит посмотреть мелодраму "Тайная любовь"

Сегодня, 18:31

Для реалистичности картины, съемки некоторых сцен проходили в настоящих тюрьмах

16-серийная мелодрама "Тайная любовь" рассказывает о судьбе сильной и яркой главной героини – Любы Зацепиной. Несмотря на то, что сериал является адаптацией популярного корейской драмы, сюжет разворачивается в наших, привычных для зрителя реалиях, что делает его актуальным и интересным к просмотру. Люба – красивая, смелая, невероятно предана тем, кого любит и готова жертвовать собой ради любимого.

Сегодня.Lifestyle рассказывает, почему сериал "Тайная любовь" стоит увидеть каждому, а также об интересных фактах со съемок и трансформации актеров.

Если вы пропустили эту сериальную новинку 2019 года, то все серии мелодрамы "Тайная любовь" можно посмотреть в новом разделе сайта Сегодня.TV.

Кадр из сериала "Тайная любовь"
Кадр из сериала "Тайная любовь"
Фото: kanalukraina.tv

Сюжет сериала "Тайная любовь"

Люба Зацепина успешный кондитер. Её любимый мужчина, Юрий Браницкий, успешно завершил учёбу и вот он, будущий прокурор, наконец, сделал ей официальное предложение руки и сердца. Поздно вечером они возвращались из ресторана, где отмечали оба эти знаменательных события. Шёл очень сильный ливень, Юрий решил сам повести машину, но по дороге не вписался в поворот из-за выехавшей на встречную полосу фуры и случайно сбил человека. Этим человеком оказалась беременная женщина, которая впоследствии умерла в реанимации. Если Юра признается в содеянном, то его карьере прокурора придёт конец. Всю вину за содеянное Юрой, Люба берёт на себя. На её долю выпало много испытаний, переживаний, чувств от любви до ненависти, от несправедливых обвинений до торжества правды. Она даже не подозревает, какие печальные перспективы её ожидают и с кем с этого дня начался её поединок за жизнь.

Кадр из сериала "Тайная любовь"
Кадр из сериала "Тайная любовь"
Фото: kanalukraina.tv

Основной актерский состав

Звездный актерский состав объединил в себе звезд, любимых зрителями: в роли Любы Зацепиной – актриса Дана Абызова, известная зрителям по фильмам "Следуя за сердцем", "Акушерка", "На твоей стороне", "Год собаки", в роли Юрия Браницкого – Антон Денисенко, снявшийся в фильмах "Прислуга", "Бойся желаний своих", "За три дня до любви", "Утраченные воспоминания", в роли Кирилла – Павел Попов, в роли Светланы – популярная украинская певица и актриса Алина Гросу.

Интересно, что Алина Гросу проходила кастинг на желанную роль три раза. Один из них пришелся на день рождения певицы, и ей пришлось отложить празднование, чтобы пройти пробы. Алина Гросу призналась, что ей очень понравился ее персонаж.

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"Светлана – не блондинка в примитивном смысле этого слова, она очень продуманная. В первую очередь, моя героиня — владелица всей родительской империи. Родителей уже нет в живых, и вся империя на ней. Она очень разумная, очень ответственная, и при этом всем — влюбленная женщина. Вокруг работа, бизнес, а у нее "едет крыша" от этой любви и от того, как отношения развиваются. Она движима любовью, это, пожалуй, главный смысл ее жизни", – рассказала Алина Гросу журналистам телеканала "Украина".

Примечательно, что актера, который сыграет отрицательного персонажа Кирилла, утвердили на роль уже во время съемок сериала. Персонаж Павла Попова проходит непростую трансформацию: от одержимостью местью до принятия главной героини Любы – это требовало серьезного уровня актерского мастерства и способности двигать историю и проживать ее.

Съемки тюремных сцен и трансформация главной героини

Для реалистичности эпизоды с тюремными сценами снимали в настоящих тюрьмах. Для актеров это был удивительный и необычный опыт, который они не забудут никогда.

Кроме того, актрисе Дане Абызовой пришлось пройти не одну трансформацию. Внешние изменения осуществлялись с помощью грима, а для внутреннего перевоплощения актриса смотрела различные интервью с женщинами-заключенными, однако самые главные ответы нашла в самой истории: ее персонаж Люба попала в подобную ситуацию впервые, как и сама актриса.

Кадр со съемок сериала "Тайная любовь"
Кадр со съемок сериала "Тайная любовь"
Фото: kanalukraina.tv

В сериале также разворачиваются интересные линии второстепенных персонажей, которых сыграли популярные украинские актеры: Олег Примогенов, Николай Боклан, Наталья Васько, Анатолий Ященко, Ирина Мельник, Екатерина Кистень, Виктория Корсун.

Премьера мелодраматического сериала производства кинокомпании Star Media состоялась в январе прошлого года на телеканале "Украина".

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