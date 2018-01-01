Сериал про Эркюля Пуаро снимет правнук Агаты Кристи

Главную роль сыграет Джон Малкович

Джон Малкович. Фото: Getty

Известный актер Джон Малкович, который откровенно рассказал о своих ролях, проверит свои "маленькие серые клеточки" в роли Эркюля Пуаро в мини-сериале "Убийства по алфавиту".

На стороне Малковича будет гигантский сценический опыт, рыжий актер Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли, и три эпизода, которые поставит режиссер Алекс Габасси ("Хроники Франкенштейна") на основе сценария Сары Фелпс (мини-сериалы "Большие надежды", "Оливер Твист"), сообщает Deadline. Лихо парни закрутили, но должно получится очень неплохо.

Проектом-реинкарнацией занимаются Amazon и BBC One. Кроме Малковича и Гринта, в съемках примут участие Эндрю Бьюкен ("Убийство на пляже"), Имон Фаррен ("Твин Пикс"), Тара Фитцджеральд ("Игра престолов"), Бронвин Джеймс ("Куртизанки") и Фрейя Мейвор ("Молокососы").

В центре сюжета таинственный маньяк, убивающий в алфавитном порядке людей, которые вроде бы никак друг с другом не связаны, даже какими-либо малейшими деталями. Серийный убийца, который словно издевается над не успевающим за ним правосудием, практически всегда оставляет рядом с телом железнодорожный справочник, а также уведомляет Пуаро, где и когда произойдет следующая трагедия.

Произведение ранее уже экранизировалось – в 1965 году, где Пуаро сыграл Тони Ренделл. В 1992-м оно стало основой для эпизода телесериала "Пуаро" с Дэвидом Суше. Главное в этом всем то, что Джеймс Причард, правнук Агаты Кристи, спродюсирует проект. Съемки начнутся в июне 2018 года.

Напомним, Джон Малкович снялся в черно-белой истории "Я люблю тебя, папочка" о сценаристе и его 17-летней дочери Чайне, которая влюбляется в 68-летнего кинорежиссера.