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Сериал "Убивая Еву" продлили на четвертый сезон еще до выхода третьего

Главные роли в проекте исполняют Сандра О, Джоди Комер и Фиона Шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
Кадр из видео "Убивая Еву"
Кадр из видео "Убивая Еву"

Как известно, сериал "Убивая Еву", основанный на серии романов Люка Дженнингса, продлили на третий сезон. А теперь стало известно, что проект продлен и на четвертый сезон еще даже до премьеры третьего, сообщает Collider.

Узнайте, как проходят съемки сериала "Корона":

"Как мы можем не быть уверенными в сериале "Убивая Еву"? Он завоевал большие награды на важных премиях и является самым быстрорастущим шоу в рейтингах американского телевидения за шесть лет", – рассказала президент AMC Networks Entertainment Group и AMC Studios Сара Барнетт.

По словам Барнетт, шоу стало успешным благодаря "блестящим женщинам, которые вдохнули в него жизнь", в частности, создательнице Фиби Уоллер-Бридж, шоураннеру Эмиральд Феннел, продюсеру Сэлли Вудворд Джентл, а также актрисам Сандре О, Джоди Комер и Фионе Шоу.

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"В третьем сезоне ведущая сценаристка Сюзанн Хиткот отправляет Еву, Вилланель и Каролин в места, более захватывающие, необычные и удивительные, чем когда-либо. Наши фанаты не будут разочарованы", – поделилась сюжетом третьего сезона Барнетт.

О дате релиза третьего сезона "Убивая Еву" не сообщается, но выход ожидается в 2020 году. Также не известна и дата премьеры четвертого сезона.

Напомним, ранее сайт-агрегатор рецензий профессиональных критиков Metacritiс составил рейтинг ТОП-20 лучших сериалов уходящего 2018 года. В этот список вошел и сериал "Убивая Еву".

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