Сериал "ВандаВижен" выйдет на сервисе Disney+ в 2020-м году: подробности

Стриминговый сервис Disney+ анонсировал свои новые проекты

"Ванда и Вижн" Фото: YouTube

Стриминговый сервис Disney+ анонсировал свои новые проекты и яркие продолжения сериалов в 2020 году. Студия опубликовала проморолик о контенте, который появится на онлайн-платформе в 2020 году.

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На кадрах показаны кроме второго сезона "Мандалорца", еще два сериала по комиксам Marvel — "Сокол и Зимний солдат", а также "ВандаВижен".

Премьера сериала "ВандаВижен", который должен был выйти в 2021 году, состоится раньше. Подробности сюжета пока не уточняются, но, похоже, Алая Ведьма найдет способ объединиться со своим возлюбленным.

Сериал также будет связан с событиями сиквела "Доктора Стрэнджа", который выйдет в мае 2021 года.

Напомним, ранее был представлен дебютный концепт-арт этого сериала, события которого будут развиваться во вселенной MCU. Президент Marvel Studios Кевин Файги отметил, что сериал будет необычным: "наполовину классическим ситкомом и наполовину зрелищем в духе MCU".

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