Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сериал "Властелин колец" обошелся в 1,5 млрд долларов компании Amazon: почему так дорого

Сюжет проекта пока неизвестен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:12
Кадр из трилогии "Властелин колец"
Кадр из трилогии "Властелин колец"
Фото: YouTube

Как известно, студия Amazon официально объявила о том, что будет снимать сериал "Властелин колец". Сценаристами проекта стали Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн ("Стартрек: Бесконечность", "Годзилла против Конга"). Теперь же обнародовано и имя режиссера сериала "Властелин колец" -  Хуан Антонио Байона. Об этом сообщил сайт Deadline.

Узнайте, почему сериалы из 90-х популярны до сих пор:

Сообщается, что испанский режиссер снимет два первых эпизода, основанных на ранних романах Дж. Р. Р. Толкина. События сериала развернуться задолго до того, что было в трилогии Питера Джексона.

"Для меня честь присоединиться к этому проекту и команде. Не могу дождаться, чтобы пересказать зрителям историю Средиземья и Второй Эпохи", − заявил Байона. Байона − испанский режиссер, сценарист и продюсер. Работал над фильмами "Мир Юрского периода 2", "Голос монстра".

Читайте также
Создатели "Стартрека" и "Годзиллы" работают над сериалом "Властелин колец"

А вот издание TheOneRing.Net сообщило на днях, что съемки сериала пройдут в Новой Зеландии. По данным инсайдеров, работников съемочной площадки обязывают подписывать два соглашения о неразглашении, а объявление о старте съемок последует уже в ближайшее время.

Также западные издания утверждают, что Amazon потратил уже 1,5 млрд долларов, чтобы создать свой собственный аналог "Игры престолов".

Напомним, компания Amazon создала интерактивную карту Средиземья, на которой видны общие контуры известного фэнтезийного мира. Стоит отметить, что сейчас карта обновляется.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Моя прелесть": актер, сыгравший Голлума, спародировал Терезу Мэй (видео) Звезда "Властелина колец" попал в "Звездные войны" Украина хочет ввести Amazon на свой рынок Amazon признали самым дорогим брендом мира
сериал режиссер властелин колец Amazon сценарист
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Веские причины качать руки каждый день
Веские причины качать руки каждый день
50 способов перенести жару [инфографика]
50 способов перенести жару [инфографика]
"Чернобыль" от HBO: о чём соврали создатели рейтингового сериала

Популярные статьи

Сегодня, 07:36Food

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

Вчера, 20:55Техно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

Вчера, 18:57Events

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 14:20Шоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

Вчера, 10:01Fun

Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

2 июляEvents

Солнечное затмение и новолуние 2 июля 2019: что нельзя делать в этот день

2 июляТехно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

2 июляШоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

2 июляШоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

2 июляПсихология

Гороскоп на 2 июля: все знаки зодиака

1 июляFood

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

1 июляШоу-бизнес

Кто краше: Оля Полякова призвала публику сравнить ее с Настей Каменских

1 июляFood

Киви: польза и вред фрукта для организма

1 июляFun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 июляШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для сына – СМИ

Новости партнеров

Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Памяти Любови Полищук: редкие фото и главные роли актрисы
Памяти Любови Полищук: редкие фото и главные роли актрисы
Як заморозити кабачки, щоб вони були як свіжі
Як заморозити кабачки, щоб вони були як свіжі
Клиническая смерть и потеря жены: испытания Юрия Соломина
Клиническая смерть и потеря жены: испытания Юрия Соломина
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь