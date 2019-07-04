Сериал "Властелин колец" обошелся в 1,5 млрд долларов компании Amazon: почему так дорого

Сюжет проекта пока неизвестен

Кадр из трилогии "Властелин колец" Фото: YouTube

Как известно, студия Amazon официально объявила о том, что будет снимать сериал "Властелин колец". Сценаристами проекта стали Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн ("Стартрек: Бесконечность", "Годзилла против Конга"). Теперь же обнародовано и имя режиссера сериала "Властелин колец" - Хуан Антонио Байона. Об этом сообщил сайт Deadline.

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Сообщается, что испанский режиссер снимет два первых эпизода, основанных на ранних романах Дж. Р. Р. Толкина. События сериала развернуться задолго до того, что было в трилогии Питера Джексона.

"Для меня честь присоединиться к этому проекту и команде. Не могу дождаться, чтобы пересказать зрителям историю Средиземья и Второй Эпохи", − заявил Байона. Байона − испанский режиссер, сценарист и продюсер. Работал над фильмами "Мир Юрского периода 2", "Голос монстра".

А вот издание TheOneRing.Net сообщило на днях, что съемки сериала пройдут в Новой Зеландии. По данным инсайдеров, работников съемочной площадки обязывают подписывать два соглашения о неразглашении, а объявление о старте съемок последует уже в ближайшее время.

Также западные издания утверждают, что Amazon потратил уже 1,5 млрд долларов, чтобы создать свой собственный аналог "Игры престолов".

Напомним, компания Amazon создала интерактивную карту Средиземья, на которой видны общие контуры известного фэнтезийного мира. Стоит отметить, что сейчас карта обновляется.

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