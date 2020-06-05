Лучшие сериалы и фильмы Netflix, которые вы можете посмотреть в июне 2020 года

Самые горячие кино и сериальные новинки июня

Лето уже началось, а полной отмены карантина ждать пока не приходиться. Однако, Netflix поможет скоротать это неспокойное время – ведь в июне выходит много новых фильмов и сериалов. Мы подобрали для вас самые жаркие новинки, которые точно стоит посмотреть. Вас ждут не только продолжения любимых сериалов, но и новые фильмы с оригинальным сюжетом.

13 причин почему (4 сезон)

Завершающий сезон популярного молодежного сериала начинается с похорон. Умер друг Клэя Дженсена, и теперь главный герой должен разгадать серию душераздирающих загадок, которые привели к трагедии. Клэй начинает страдать от психологических проблем: часто теряет сознание, и видит в галлюцинациях своих мертвых одноклассников. В то же время ученики средней школы Liberty сталкиваются с трудностями во время взросления. Дата выхода – 5 июня.

Евровидение. История огненной саги

Эта остроумная комедия от Netflix расскажет о двух эксцентричных музыкантах из Исландии, которые готовятся представить свою страну на музыкальном конкурсе "Евровидение". Персонажей на экране воплотили Рэйчел МакАдамс и Уилл Ферелл. Главный актер к тому же является и сценаристом фильма: Уилл Ферелл ездил на Евровидение в Португалию в 2018 году, общался с музыкантами и собирал документальный материал для будущей комедии. Этот фильм точно заставит вас много смеяться. Дата выхода 26 июня.

Читайте также: Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс снялись в клипе для "Евровидения" – Netflix выпустил первый тизер комедийного фильма

Политик (2 сезон)

В этой причудливой комедии от Райана Мерфи идет речь об амбициозном молодом парне, который уверен что в будущем он непременно станет президентом Соединенных Штатов Америки. Для этого студент Пэйтон Ховард готов на все, даже идти по головам. Во втором сезоне сериала молодой политик будет пытаться сместить нью-йоркского сенатора. В сериале много иронии и юмора, а также самобытных персонажей. Дата выхода – 19 июня.

Spelling the Dream ("Произнося мечту")

Spelling the dream – документальный сериал о нескольких детях из Индии, которые смогли победить в конкурсе по произношению слов Spelling bee. Юные таланты стали очень популярны в Соединенных Штатах, а сам сериал получил несколько наград на важнейших мировых кинофестивалях. Название кинокартины Spelling the dream буквально переводиться как "произнося мечту". Это и есть главной идеей киноленты, ведь благодаря упорному труду дети смогли выиграть. Дата выхода – 3 июня.

Пятеро одной крови

Это первый фильм оскароносного режиссера Спайка Ли для Netflix. Сюжет рассказывает о группе ветеранов войны во Вьетнаме, которые возвращаются в страну, чтобы найти останки своего павшего командира отряда. Также мужчины ищут сундук с золотом, спрятанный ими во время войны. Этот яркий боевик точно не оставит вас равнодушными. Оригинальное название кинокартины – Da 5 Bloods, дата выхода – 12 июня.

Ранее мы делились новыми сериалами Netflix, которые вышли в мае 2020 года.

Вас также могут заинтересовать 5 комедий на выходные, которые помогут вам отдохнуть после напряжённых будней.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться