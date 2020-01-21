Сеть покоряет первый трейлер документального фильма Ким Кардашян: о чем картина

Фильм получил название "Правосудие"

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Известная светская львица Ким Кардашян, которая недавно отпраздновала 39-летие, занимается съемками документального проекта, первый трейлер к которому уже появился в Сети.

Ранее Ким Кардашьян провела видеоэкскурсию по своей кухне:

Это проект об американских заключенных. Он получил название "Правосудие", на английском звучит как The Justice Project, а выйдет на ютуб-канале Oxygen уже 5 апреля.

Сам документальный фильм продлится два часа. В центре сюжета – американские заключенные, которых осудили на достаточно длительный срок. Для того, чтобы создать такую картину, Ким Кардашян пришлось неоднократно посещать тюрьмы вместе с юристами. Она планирует рассказать истории четырех заключенных, которые, по их с адвокатом мнению, были осуждены незаконно.

Документальная лента снималась еще в 2019 году, когда Ким Кардашян помогла освободить Элис Мэри Джонсон, которую раньше посадили на пожизненно, и Момолу Стюарт, который сидел в тюрьме за убийство.

Напомним, ранее мы сделали подборку самых неожиданных фактов из жизни звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, о которых вы не знали.

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