Шабаш, секта и интернет: что посмотреть в кино на этой неделе

В кино стартуют четыре новые премьеры

"Ральф-разрушитель-2". Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 22 ноября можно посмотреть четыре новые премьеры: анимационный фильм, мистический триллер с Дакотой Джонсон и Тильдой Суинтон в главных ролях, а также еще один триллер и боевик. Сегодня.Lifestyle предлагает подборку кинопремьер, которые можно посмотреть в кино.

"Ральф-разрушитель-2"

Это продолжение мультфильма "Ральф", который вышел еще в 2012 году. По сюжету, главный герой Ральф и его подруга Ванилопа фон Кекс посредством wi-fi отправляются со своей аркады в новое путешествие. Компанию им снова составит Феликс. На бескрайних просторах сети героям предстоит посетить известные программы и игры, побывать на секретных чатах, встретить культовых героев и мемов

"Суспирия"

Это ремейк фильма 1977 года, который был снят итальянским режиссером Дарио Ардженто. Композитором фильма выступил лидер Radiohead – Том Йорк. Фильм вошел в конкурсную программу 75-ого Венецианского кинофестиваля. Главная героиня – балерина Сьюзи, в исполнении Дакоты Джонсон. По сюжету, девушка приезжает в Берлин, чтобы учиться в балетной школе. Танцевальную труппу заведения знает весь мир, но только единицам известно, что скрывается за дверью вроде-бы пристойного заведения.

"Нация убийц"

Не менее не все задумываются над тем, как много мы скрываем в своих телефонах, планшетах, компьютерах. Лили – старшеклассница из Салема и ее хобби – блоггерство. Девушка считает, что просто умрет без Интернета, она всегда должна быть в центре внимания на крутых вечеринках, пользоваться популярностью лучших парней. Однажды какой-то хакер принял решение "взломать" город и выложить в сеть все приватные материалы.

"Мэнди"

Американский боевик был снят еще в прошлом году, но на большие экраны выходит только сейчас. Дровосек Ред Миллер и его подруга художница Мэнди Блум живут спокойной жизнью в лесу у красивого озера. Семейную идиллию разрушили необычные соседи – дьявольские байкеры, члены религиозного культа. Однажды Мэнди решила прогуляться и была замечена главарем банды – Еремией. По его приказу девушку ловят, чтобы потом использовать во время жертвоприношения путем сожжения живьем. Ред должен спасти девушку.

Напомним, в Украине с 8 ноября стартовали в прокате восемь кинопремьер: украинский фильм по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", триллер о девушке-хакере, драма с Чарли Шином в главной роли, фантастический экшен, ужастик, польская драма, мультфильм и еще одна драма, которая стала триумфатором Одесского международного кинофестиваля в июле 2018.