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Шарлиз Терон – 45! ТОП-блестящих ролей оскароносной актрисы

Подборка фильмов с одной из самых многогранных и уникальных кинозвезд современности

Сегодня, 7 июля, свой день рождения празднует знаменитая голливудская актриса южноафриканского происхождения Шарлиз Терон. Сейчас она одна из "икон" Голливуда, но когда-то ее мечтой было лишь сбежать из жестокой реальности и от трагедии в семье.

Наверняка, вы слышали, как Шарлиз Терон стала актрисой. Это произошло после того, как ей пришлось отказаться от мечты стать танцовщицей из-за травмы колена. Шарлиз переживала непростые времена, голодала и жила в дешевом отеле. Однажды, прийдя в банк обналичить чек, который был выписан за пределами США, Шарлиз Терон устроила скандал кассиру, который отказался это сделать. Тогда менеджер по работе с актерами заметил юный талант, и дал Шарлиз свою визитку, сказав судьбоносную фразу: "Я не знаю, что ты делаешь, но если тебе интересно играть, вот моя визитка".

Шарлиз Терон на вечеринке Vanity Fair , приуроченной "Оскару"-2020 Фото: Getty Images

Несмотря на свои актерские достижения и даже некоторые неудачи за последние 25 лет, Шарлиз Терон решительно двигается вперед и создала авторитетную репутацию. Она излучает чувство абсолютного контроля в том, что она делает. От самоуверенного и умного секретного агента во "Взрывной блондинке" 2017 года и странной и забавно Сары в "Сладком ноябре" – все персонажи Шарлиз Терон абсолютно разные, но в то же время между ними есть нечто общее.

Даже после "Оскара" Шарлиз не почивает на лаврах. Впереди у актрисы еще множество крутых ролей, а сегодня поближе познакомимся с некоторыми лучшими фильмами с ее участием, которые вы можете посмотреть онлайн на OLL.TV.

Пылающая равнина

"Пылающая равнина" Фото: themoviedb.org

Фильм – режиссерский дебют мексиканского кинематографиста Гильермо Арриага, призера Каннского кинофестиваля. Перед Шарлиз Терон стояла серьезная задача, но она с ней великолепно справилась.

По сюжету, героиня Терон – Марианна, скрывает секрет прошлого. Когда она была юной, ее мать тайно встречалась с Ником Мартинесом. Девушка решила напугать свою маму и помешать ее отношениям, но это привело к ужасной трагедии – персонаж Терон устроила утечку газа, в результате которой ее мать и Ник умерли. Вскоре жизни Марианны и сына Ника тесно переплетутся, и девушке, уже будучи взрослой, придется пережить груз фатальной ошибки прошлого.

Дорога

"Дорога" Фото: themoviedb.org

В романе "Дорога" писателя Кормака МакКарти, который Пулитцеровскую премию, о мертвой жене главного героя почти не рассказывается. Однако для одноименной экранизации книги режиссер Джон Хиллкоут решил присоединить к проекту Шарлиз Терон, чтобы сделать воспоминания прошлого более яркими.

Для Шарлиз Терон роль в этом фильме, по сравнению с другими, скорее всего была не такой большой, но от этого не менее значимой. Мать, которая родила сына, умерла во время апокалипсиса, так и не познав всю радость материнства и счастья с мужем. Она появляется лишь в воспоминаниях о прошлом. Отец и сын идут по пустынной местности в поисках счастья, находят в заброшенных местах остатки уцелевших консервов и часто рискуют стать добычей диких людей. Здоровье отца ухудшается с каждым днём и вскоре он умирает на руках у сына. Осиротевшего ребёнка почти сразу же подбирает хорошо вооружённый мужчина, у которого есть жена, дети и даже собака.

Полностью посмотреть фильм "Дорога" можно онлайн в домашнем кинотеатре OLL.TV.

Талли

"Талли" Фото: themoviedb.org

Жизненные трудности, с которыми Шарлиз столкнулась ещё в детстве, сформировали характер, благодаря которому актрисе удается постоянно раскрывать в себе новые грани.

Сочетая в себе два великолепных навыка – физической трансформации и умения уловить тонкое настроение персонажа, Шарлиз Терон сыграла в совершенно измученную мать двоих детей фильме "Талли".

40-летняя Марло Моро воспитывает дочь и сына, страдающего от психического расстройства. Сама же Марло находится на последних сроках незапланированной беременности. Она любит семью, но ей катастрофически не хватает времени, чтобы всем уделить внимание. После рождения третьего ребёнка она оказывается на грани нервного срыва. Её старший брат делает ей подарок – оплачивает ночную няню, чтобы Марло могла просто выспаться. Молодая, энергичная, стройная Талли сначала раздражает Марло, но, сдружившись с ней, Марло понимает, какое счастье досталось ей и её детям.

Та ещё парочка

"Та ещё парочка" Фото: themoviedb.org

Проницательная, эгоистичная, но столь очаровательная госсекретарь Шарлотта Филд, которую играет Шарлиз Терон, во многом превосходит журналиста Фреда Фларски, в исполнении актера Сета Рогена. Когда-то Шарлотта была няней Фреда, а после этого их жизненные пути разошлись в совершенно разных направлениях. Теперь обстоятельства вновь сталкивают героев, и когда по уши влюбленный в Шарлотту Фред получает от нее предложение быть спичрайтером, без раздумий соглашается. Как разворачивались события фильма вы узнаете, посмотрев его в нашем онлайн-кинотеатре OLL.TV.

Шерлиз Терон удалось превратить свой персонаж в настоящую "жемчужину", заставляя зрителей смеяться и сопереживать ее проблемам политической жизни.

Скандал

"Скандал" Фото: themoviedb.org

Взглянув на Шарлиз Терон в фильме "Скандал", вы, вероятно, сперва и не узнаете ее. Невероятное перевоплощение с помощью грима и костюмов превратило внешноть Шарлиз Терон в ее персонажа – журналистку Мегин Келли. Однако это не просто подражание. Шарлиз Терон уверена в своей героине, и эту уверенность ощущаем и мы, когда наблюдаем за развитием истории.

Фильм основан на реальных историях нескольких сотрудниц, обвинивших в сексуальных домогательствах генерального директора Fox News Роджера Айлза. Это история о смелых женщинах, которые борются за признание, в первую очередь, их деловых, профессиональных качеств. Эта борьба стала началом масштабной кампании и резонансных событий.

В киноленте "Скандал", который мы предлагаем посмотреть онлайн на OLL.TV, Шарлиз Терон превосходит любые ожидания: ее персонаж заставит вас почувствовать сильнейшую ярость из-за того, что она долгое время держала в секрете... Терпению и умалчиванию приходит конец и разрастается настоящий скандал, который невозможно остановить.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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