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Легендарный "Щедрик": слова песни на украинском языке, интересные факты и звучание в фильмах

В 1919 году появился последний вариант песни "Щедрик", которой Николай Леонтович посвятил 18 лет жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
С Рождеством!
С Рождеством!
Фото: Pexels

Легендарный "Щедрик" давно известен в мире, но мало коррелирует с украинским автором Николаем Леонтовичем. Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить факты о нашем "Щедрике", а также посмотреть видео самых красивых исполнений песни.

Узнайте больше про Старый Новый год:

Мировая слава "Щедрика" пришла с легкой руки... Симона Петлюры. Дело в том, что в январе 1919 года по инициативе Председателя Директории УНР Симона Петлюры была создана Украинская республиканская капелла. Этот проект был общим с МИД УНР. Капелла под руководством Александра Кошица и Кирилла Стеценко гастролировала на протяжении 5,5 года в 17 странах, где проходили премьеры "Щедрика".

Впервые "Щедрик" прозвучал за рубежом 11 мая 1919 года в Национальном театре Праги. Это был их коронный номер. Хористы дали более 200 концертов.

Интересные факты о "Щедрике"

  • У "Щедрика" пять авторских вариантов. Композитор Николай Леонтович посвятил ей 18 лет жизни: первый вариант появился в 1901 году последний в 1919-м.
  • Впервые "Щедрик" исполнили со сцены в 1916 году хором Киевского университета.
  • Англоязычная версия "Щедрика" была создана в 1936 году американцем украинского происхождения Петром Вильховским.
  • В США она была впервые исполнена в 1921 году со сцены Карнеги Холла в Нью-Йорке.
  • "Рождественский гимн колокольчиков" (Carol of the Bells) – именно под таким названием украинская щедривочка известна во всем мире.
  • В Украине существуют памятные монеты "Щедрик" номиналом 5 и 20 гривен, которые ввел в обращение Национальный банк Украины.
  • "Щедрик" прозвучал во многих культовых голливудских фильмах.
  • Множество музыкантов создали свою обработку "Щедрика". Такими ребятами стали и Pentatonix. Они акапельно спели "Щедрик" на английском языке.

А вот известная американская группа The Piano Guys записала свой кавер "Щедрика". Переделанный вариант мелодии в считанные недели получил бешеную популярность и сотни восторженных отзывов.

В каких голливудских фильмах звучит "Щедрик"

Кто не помнит наш "Щедрик" в фильме "Один дома". Это интересная адаптация украинской песни – Carol of the Bells.

Также наш "Щедрик" можно услышать в фильме "У зеркала два лица" с Барбарой Стрейзен.

В сериале "Менталист" эта песня связана с не особо счастливыми минутами – в момент звучания песни погибает Санта.

Английская версия "Щедрика" прозвучала также в мультсериале South Park. Это еще то зрелище, на любителя, как говорится.

Также "Щедрик" можно услыщать в фильмах "Крепкий орешек 2", "Гарри Поттер", "Семейка Адамсов", "Рождественские каникулы" и других.

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"Щедрик" – слова на украинском языке

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

Напомним, что "Сегодня" сообщили о том, как правильно провести Щедрый вечер 2020 и что ни в коем случае нельзя делать.

Все подробности в спецтеме Новый год и Рождество 2019

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Источник: Сегодня
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